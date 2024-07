Girmay firma el triplete al esprint

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

Ciclismo | Tour de Francia

Imparable y poderoso, el eritreo Biniam Girmay (Intermarché Wanty) se convirtió en el rey indiscutible del esprint en el Tour de Francia firmando un triplete en la duodécima etapa, disputada entre Aurillac y Villeneuve-Sur-Lot, de 203.6 kilómetros, jornada de transición que mantuvo al esloveno Tadej Pogacar con el maillot amarillo.

Girmay (Asmara, 24 años) no dio opción en un esprint largo y desorganizado, en el que llegando en progresión desde posiciones retrasadas remontó para alzar los brazos por tercera vez. Ya se estrenó en Turín, se confirmó en Colombey su poder y ahora en Villeneuve se puso la corona de mejor esprinter vestido con un maillot verde que le ha puesto alas.

Ya lleva tres el eritreo, agrandando la historia que él mismo inició ganando la primera clásica en la Gante Wevelgen para el África negra. Luego se presentó en sociedad en el Giro y en el Tour ha monopolizado el esprint. Vestido de verde, sueña con llegar con ese maillot al esprint. Tampoco desaprovecha la ayuda espiritual. Alguien lo empuja.

«Gracias a Dios por la fuerza que me da, gracias a él soy el más rápido. Sabía que tenía fuerza para estar delante desde el primer día. Me siento feliz, me ayudan y yo remato», dijo una incipiente leyenda africana.