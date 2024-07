José Manzanera: "Hablar de play off ahora mismo no ayuda a la Cultural"

La Cultural iniciará este sábado los entrenamientos tras "un mercado intenso" en el que la prioridad ha sido renovar al máximo número de jugadores del curso pasado -nueve- así como reforzar la mayor parte de líneas, sobre todo la delantera. Cinco refuerzos, hasta la fecha, que como el propio José Manzanera, director deportivo del club, serán más. "Vamos a tener una plantilla más corta que la anterior temporada a la que sumaremos futbolistas del filial y sí, no descarto la llegada de un jugador de ataque", confirma.

Un refuerzo "que no tiene por qué ser un delantero centro sino alguien polivalente que complete lo que nos falta arriba", aclara.

Queda mucho mercado por delante y, aunque la Cultural ha hecho bien sus deberes antes del inicio de los entrenos, hay espacio para cubrir, por ejemplo, la baja de Dorian Júnior, que se marcha al Marbella. Manzanera también avanza que el canterano David López, al que las lesiones le apartaron de su mejor nivel, "es una clara opción" para regresar al primer equipo.

Sobre el objetivo deportivo que se marca la Cultural para esta 2024-25, el directivo prefiere ir paso a paso y no hablar de ascenso a Segunda División. "El play off es el último reto, pero la prioridad se centra en seguir ilusionando a nuestra afición y después dar el siguiente paso. Para mí hablar de ascenso ahora no ayuda".

Las renovaciones no han sido al alza

Manzanera quiso dejar claro que las nueve renovaciones que han acometido -"solo no hemos logrado la de Jaume Pol"- no han sido al alza. "Se quedan en la Cultural porque el proyecto les ilusiona y consideran que se puede llegar más lejos que el año pasado". En ningún caso -matiza- han igualado las ofertas económicas que muchos de los futbolistas han tenido en las últimas semanas.

Considera que el grupo norte, en el que competirán los de Llona en Liga, "va a ser duro, pero muy bonito", con varios clubes peleando por los puestos de arriba.

Agradece a Guitián, Solar y Dorian su trabajo en la Cultural y en cuanto a la posible salida de Álvaro Martínez subraya que "nosotros no regalamos a nuestros mejores activos. El mercado es largo, pero queremos que siga".

Casi un millar de socios

En apenas unos días, la Cultural confirma que se acerca a la cifra de los primeros mil abonados que ya tienen su carné para la 2024-25.