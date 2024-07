La Deportiva regresa con 24

Publicado por RedacciónFrancisco Otero Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol | Primera Federación

Los jugadores de la Deportiva terminan su vacacioens. El viernes pasaban los reconocimientos médicos y también se les podía reconocer ya en grupo por Ponferrada en las horas previas al inicio de la pretemporada. Mañana se ponen a las órdenes de Javi Rey para comenzar la preparación de cara al curso deportivo 2024-2025. Son 24 los futbolistas que a día de hoy tienen contrato con el conjunto blanquiazul y que teóricamente estarán mañana en el vestuario y en el Anexo Jesús Tartilán. Pero no todas esas caras van a estar en la foto definitiva de la plantilla el 1 de septiembre cuando se cierre el mercado de verano. El club sigue buscando solucionar la salida de los jugadores que volvieron de cesión y de los contratos más altos que no tengan intención de acogerse a una adecuación a la realidad económica de la entidad en la presente temporada.

Andrés Prieto, Kevin Sibille, Ernesto Gómez, Borja Valle, Raúl Dacosta, Ángel Jiménez, Markel Lozano, Thomas Carrique, Brais Abelenda, Andoni López, Javi Lancho, David Andújar, David Soto, Jesús Fernández, Alexandru Pascanu, Pablo Barredo, Mario Jorrín, Ger Nóvoa, Álvaro Ramón, Borja Fernández, Vicente Esquerdo, Nacho Castillo, Álex Mula y José Luis Cortés son a día de hoy los futbolistas del primer equipo, si bien Pablo Barredo tendrá ficha del filial.

Además de seguir sacando jugadores, la Ponferradina busca futbolistas ofensivos, en concreto delanteros que puedan asegurar goles, que es de lo que anda escasa. Pero necesita liberar fichas.

«Luis Chacón, un futbolista adorable y tácticamente superdotado». Así se titula un artículo de Javi Rey publicado en las páginas de La Voz de Galicia tras su reciente fichaje por el RC Deportivo. El entrenador de la Deportiva reconoce, como ya había quedado reflejado desde el principio en estas páginas, que quiso contar con él y que es un jugador diferencial en ataque: «Luis Chacón me llamó a las seis de la tarde para contarme que había elegido equipo, pero no me podía decir cuál. Sólo le pedí que no fuera de Primera División RFEF. Traté de convencerlo para firmar por la Ponferradina, pero sin presionarle, porque me parecía injusto con alguien como él. Es un futbolista adorable que ofreció una lección (otra más) cuando en el pasado mercado de invierno tuvo que posponer su ansiada llegada al Deportivo. Ahora su decisión me fastidia como entrenador, porque querría contar con él, pero me alegra como amigo. Sé que le irá bien en A Coruña y que encajará enseguida porque es una persona excepcional. Sobre el césped es tácticamente un superdotado; probablemente el mejor que he entrenado en mi vida. No sólo asimila de inmediato los planes de partido, sino que se esfuerza en entender la lógica interna del juego».

Luis Chacón es el único de los cuatro futbolistas que trató de traer Javi Rey a la Deportiva que se le resistió.

Corta la cinta. Yuri, que no estará mañana vestido de corto en el inicio de la pretemporada de la Deportiva, inaugurará la Fiesta de la Trucha de Torenillo el 26 de julio. Y el ex blanquiazul Isi Palazón fue el pregonero de las de Puente de Vallecas.

Volverá a El Toralín. Kaxe es nuevo jugador del Amorebieta. La última media temporada militó en el Sestao River.