La Cultural busca central, extremo y dos atacantes

«La dirección deportiva ha hecho un gran trabajo a la hora de renovar a tantos jugadores del curso pasado. Los futbolistas han valorado lo que les ofrecimos y lo que podemos ofrecerles este año, lo que ha derivado en la continuidad, que era uno de nuestros grandes objetivos», señala Raúl Llona, que ayer dio el pistoletazo de salida a la pretemporada con el primer entrenamiento en el Reino de León.

Una sesión matinal donde ya saltaron al césped los cinco primeros fichajes del club para la 2024-25, a los que pronto se sumarán más caras. «Hemos traído perfiles que vamos a necesitar y aún nos faltan entre tres y cuatro jugadores más». Tal y como confirma el máximo responsable del banquillo, necesitan «un central, alguien que pueda jugar en la banda izquierda y gente de ataque, que es donde más estamos centrados».

Rodri es el máximo exponente de la cantera en el primer equipo y este año «habrá cuatro o cinco del Júpiter con nosotros al tiempo que Guzmán y David van a empezar a todos los efectos como jugadores del primer equipo», asegura. «Tenemos claro que primero hay que mirar lo de casa para ver si están capacitados para dar el paso y si no, buscaremos fuera».

Llona valora como «muy positivo» que se haya variado la dinámica de años anteriores, cuando se cambiaba a prácticamente la totalidad de la plantilla. «Que todos menos Pol hayan renovado habla de que estamos haciendo las cosas bien y todos tenían ofertas económicas superiores de otros clubes. Contar con gente que ya conoce el modelo de juego y el modo de trabajar es terreno avanzado, pero el contador está a cero. Hay que ver en lo que fallamos el año pasado y mejorar».

En este segundo año como técnico de la Cultural, Raúl Llona se exige, como mínimo, llegar al nivel que alcanzaron la temporada pasada. «Soy muy exigente y lo anterior no cuenta, hay que volver a conseguir todo. Quiero transmitir esa ambición para que los aficionados se sientan identificados con el equipo, son una parte importante y el reto es superar la media de 5.000 personas en el Reino porque ellos son energía».

«El año pasado por estas fechas estábamos satisfechos con los delanteros que habíamos traído, eran jugadores contrastados y la confianza era máxima. Luego no salió bien, pero no le damos más vueltas. Este año hemos fichado jugadores con una trayectoria positiva, no creo que haya que compararlos. Lo importante es que estén acertados, había que cambiar esa parcela, aunque sin reproches a los del año pasado. Antón nos puede dar mucho, sabe jugar de espaldas y viene de hacer una gran temporada y Manu ha venido a León porque ha entendido que el proyecto le podía aportar, nos va a dar mucho en el juego interior, a la hora de asociarse. Los dos tienen mucho gol», recuerda un Llona que también pide goles a los futbolistas de segunda línea.

Un grupo norte «competitivo»

«Parece que hay más nivel en el grupo sur, pero no es así. Los equipos vascos son altamente competitivos. No veo un grupo fácil, el nivel de las plantillas es alto. Quizá hay campos más grandes en el grupo sur».

La plantilla culturalista completó la primera sesión de pretemporada en el estadio Reino de León a las órdenes de Raúl Llona y su cuerpo técnico. MARÍA FUENTES