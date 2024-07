Modric capitaneará el nuevo Real Madrid de Kylian Mbappé

Publicado por Agencias Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El Real Madrid C. F. y Luka Modric han acordado la ampliación del contrato del jugador, que pasa a ser primer capitán y queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2025.

Modric, de 38 años, llegó al Real Madrid en 2012, procedente del inglés Tottenham Hotspur. En las doce temporadas como madridista, disputando 534 partidos oficiales (39 goles), Modric ha ganado 26 títulos, el mayor número de la historia del club junto a Nacho Fernández: 6 Ligas de Campeones (uno de los cinco jugadores que lo han ganado en la historia), 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

Asimismo, Modric ganó en 2018 el Balón de Oro,cel Premio The Best al Mejor Jugador de la FIFA y fue designado Jugador del Año de la UEFA. Ha formado parte en 6 ocasiones del Once Mundial FIFA FIFPro y ha sido designado 2 veces como Mejor Centrocampista de la Liga de Campeones. Ha ganado una vez el Balón de Oro y una vez el Balón de Plata del Mundial de Clubes. Con la selección croata, con la que ha jugado 178 partidos (los últimos en la reciente Eurocopa de Alemania), ganó el Balón de Oro del Mundial 2018 y el Balón de Bronce del Mundial 2022.

A su edad, se convertirá en el jugador más veterano de la historia del club, superando a Puskás.

El propio Kylian Mbappé, flamante fichaje del elenco madridista, en su presentación, se deshizo en elogios al referirse a la leyenda blanca, afirmando que «el ‘10’ lo lleva una leyenda» y que está «orgulloso de estar cerca de él en el vestuario. Es un placer para mí». «El dorsal no es importante para mí, lo tengo atrás y yo miro adelante, a la portería. «El ‘9’ es un número importante en el Real Madrid por los jugadores que lo han llevado», concluyó.