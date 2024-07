La Copa de CyL pasa del Ademar

La invitación de la EHF al Abanca Ademar para que juegue la fase preliminar de la Liga Europea de Balonmano este verano ha trastocado los planes del conjunto leonés, que había confirmado su presencia en la Copa de Castilla y León —que se disputa a finales de agosto— pero que ahora le coincide con el partido de ida ante el Braga. Desde la Federación no han tenido a bien modificar la fecha del torneo, ni tampoco le han planteado una alternativa para que pueda compaginarla, así que los de Gordo —que son claros dominadores de la Copa cada año— no participarán salvo giro de guion inesperado. En su lugar entrará otro equipo de la Comunidad para sustituirles.

Una falta de tacto con el Ademar que no ha sentado bien en algunos sectores del club que preside Cayetano Franco. Aún así, el plan de pretemporada de los ademaristas se mantiene tal y como estaba diseñado en un primer momento. No habrá nuevos partidos amistosos a los establecidos. El equipo iniciará los entrenamientos el próximo 29 de julio con la mente puesta en ponerse a tono cuanto antes para el primer fin de semana de septiembre, fecha fijada para la ida en Portugal ante el Braga. Siete días después, ya en el Palacio, se sabrá si se clasifican para la fase de grupos. Y aunque no hay calendario oficial de la Asobal —se prevé que salga la próxima semana— parece que la Liga no dará comienzo hasta mediados del mes de septiembre.

Por otra parte, con la incorporación del egipcio Hatem Nabil Marawan —fichaje que adelantó en exclusiva Esradio León — el Ademar da por cerrado el capítulo de contrataciones. El nuevo lateral al club en calidad de cedido por el Al Ahly egipcio. Marawan es un lateral izquierdo de 22 años, 1,90 metros de estatura y ha sido uno de los máximos goleadores de la Liga egipcia. Llega a León, en principio, por una temporada.