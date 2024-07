Las 25 medallas más factibles

Publicado por javier aspron; LAURA MARTA León Verificado por Creado: Actualizado:

Juegos Olímpicos DE PARÍS 2024

Desde aquellos Juegos en casa en el año 1992, las cuentas medallistas se han estabilizado en el entorno de las 20, salvo en Sídney 2000 que se cayó a 11. Hubo 17 en Atlanta 96, 20 en Atenas 2004, 19 en Pekín 2008, 20 en Londres 2012 y de nuevo 17 tanto en Río 2016 como en Tokio 2020. En ninguna de esas ocasiones Alejandro Blanco se había atrevido a realizar un pronóstico previo sobre el número de metales de los deportistas españoles, pero eso ha cambiado esta vez. El presidente del Comité Olímpico Español está seguro de que París será el lugar en el que se derribe ese techo, tal y como aseguró en una entrevista a este periódico.

No da una cifra concreta, pero mirando las listas de participantes no es difícil encontrar a los 25 principales candidatos. Y aún se quedan fuera bastantes más. Comenzando por los equipos, España llega a París con once selecciones clasificadas. Hay opciones muy claras de lograr un doblete en fútbol y en waterpolo, donde tanto los equipos masculinos como femeninos han copado las posiciones de podio en Mundiales y Europeos en los dos últimos años. Baloncesto y balonmano, también con las dos selecciones clasificadas, entran por derecho propio en las quinielas. El atletismo español también llega de dulce, con los grandes dominadores del año en el triple salto (Ana Peleteiro y Jordan Díaz) y una delegación con opciones muy serias en las dos pruebas de 20 kilómetros y en el novedoso relevo mixto.

El otro deporte rey de los Juegos, la natación, contará con la gran baza de Hugo González, doble medallista mundial en 2024. Luego están los clásicos. Cómo dudar de Carlos Alcaraz o Rafa Nadal, pareja estelar de dobles en el tenis. O de Carolina Marín, de vuelta a su mejor nivel. O de Fátima Gálvez, oro en Tokio y flamante campeona de Europa esta temporada. También invitan al optimismo los últimos resultados de las grandes sorpresas de los anteriores Juegos. Alberto Ginés demostró en las Qualyfing Series de Shanghái y Budapest que está al nivel que le dio el primer oro de la historia en escalada.

Y Adriana Cerezo, bronce mundial en 2023 y oro continental en 2024, no piensa en otra cosa que en mejorar la plata lograda en la capital nipona. En el piragüismo y la vela, también hay candidatos a seguir ampliando ese palmarés.

Tiene España ya una medalla en estos Juegos de París 2024 que todavía no han empezado. Un metal que debe repartirse entre los miembros de los once equipos que ha clasificado el país para esta cita olímpica. Un número récord para la delegación nacional porque solo en Barcelona’92 se alcanzó esta cifra, pero hay que recordar que en aquella convocatoria todos los billetes estaban otorgados al ser anfitriona.

De ahí que se celebre como un éxito que, tres décadas después, España alcance la excelencia colectiva. Lidera el podio europeo, por delante de Alemania (9), y Países Bajos y Serbia (6); y es un bronce planetario, por detrás de Estados Unidos (13) y Japón. Es una medalla honorífica que se ha ido fraguando y consolidando con los años. Atlanta’96 supuso el comienzo, con solo cinco equipos clasificados de trece posibles; se mejoró en Sídney 2000 y en Atenas 2004, pues participaron siete grupos de catorce opciones (50%).

Se notó un retroceso por la crisis para la siguiente cita, pues en Pekín 2008 solo se clasificaron seis equipos de trece. A partir de ahí, despegue definitivo: ocho de doce equipos en Londres 2012, nueve de catorce en Río 2016 y nueve en Tokio 2020. A este París 2024 acuden los dos equipos de baloncesto, los dos de fútbol, los dos de balonmano, los dos de hockey, los dos de waterpolo y el femenino de 3x3.

Solo se han quedado a las puertas, el femenino y el masculino de rugby y voleibol y el masculino de baloncesto 3x3. Grandes éxitos La mayoría de los colectivos ya han disfrutado de alguna cita olímpica. El baloncesto tiene cuatro platas y un bronce: ellos fueron subcampeones en Los Ángeles’84, Pekín 2008 y Londres 2012, y terceros en Río 2016; ellas, subcampeonas en Río 2016. El balonmano tiene un repóker de bronces; con cuatro para los chicos (Atlanta 96, Sídney 2000, Pekín 2008 y Tokio 2020) y uno para las chicas (Londres 2012).

En el hockey destacan el oro de la competición femenina en Barcelona 92, y las platas masculinas de Moscú 80, Atlanta 96 y Pekín 2008 y el bronce de Roma 1960. El waterpolo se enorgullece de cuatro preseas, con el oro de Atlanta 96 y la plata de Barcelona 92 para ellos, y las platas de Londres 2012 y Tokio 2020 para ellas. El fútbol masculino también luce un oro, de Barcelona 92, y tres platas (Amberes 1920, Sídney 2000 y Tokio 2020). Y no hay que olvidar que a finales de 2023 solo había dos equipos clasificados (waterpolo femenino y fútbol masculino), pero en este año olímpico, la fuerza ha llegado en bloque en todas las disciplinas. En enero consiguieron la plaza los ‘Red Sticks’, en el mismo fin de semana, en el preolímpico de Valencia. El balonmano cumplió también en casa, en marzo ellos en Granollers; en abril ellas en Torrevieja. El waterpolo entró por la puerta grande; con oro europeo y bronce mundial masculino y un bronce mundial y una plata europea femenina.

El baloncesto tardó algo más, con remontada de las grandes ante la anfitriona Hungría la selección femenina en febrero; y sufriendo más de la cuenta la masculina a principios de este mes en Valencia. El fútbol también viene envalentonado por la consecución de la Eurocopa. Historial, espinas y experiencia que subrayan la capacidad de los grupos, y las ganas de apuntar todavía más alto este verano para seguir ampliando el palmarés y las alegrías.

Amplia delegación España acude con once equipos a París siendo el país europeo con mayor representación