Borja Fernández: «Esta oportunidad no la debería dejar pasar nadie»

La Deportiva presentó ayer al tercero de sus nueve fichajes para esta temporada. Fue el turno para Borja Fernández Fernández, mediocentro vigués nacido el 16 de agosto de 1995, que llega a El Toralín después de tres temporadas en el Algeciras CF, en las que disputó 97 partidos y marcó cinco goles en Primera División RFEF. Allí coincidió un breve período de tiempo con Álex Mula, ahora compañero en el conjunto berciano.

El nuevo jugador deportivista se formó en la cantera del RC Celta y compartió vestuario en su filial con ex deportivistas como Néstor Díaz, Adri Castellano, Juan Hernández o Agus Medina. En la temporada 2016-2017 se midió a la Ponferradina en los dos duelos ligueros (formó pareja en el centro del campo en el choque de Vigo con Brais Méndez). Llegó a participar 17 encuentros de Liga y Copa del Rey con el primer equipo y fue internacional sub-19. Antes de recalar en el Algeciras CF también jugó en el CF Reus Deportiu, el Miedz Legnica polaco y el Asteras Trípoli griego.

Junto a Markel Lozano, Vicente Esquerdo y Nacho Castillo, Borja Fernández será el encargado de elaborar juego y también de destruir el del rival.

«Estoy muy contento por esta oportunidad. Es un gran reto para mí. Todo el mundo al que le ofrecen este tipo de oportunidades debería aprovecharlas. Es un gran club. Me han hablado muy bien de la ciudad y esperemos conseguir el objetivo, que es para lo que he venido; para intentar ayudar e intentar alcanzarlo», afirmó Borja Fernández en su presentación.

El futbolista olívico habló sobre sus características y sobre las primeras sensaciones con su nuevo equipo: «Juego de mediocentro. Puedo actuar tanto defensivamente como ofensivamente, pero soy más un ocho. Me considero un jugador con recorrido y la técnica quizá sea uno de mis fuertes. Llevamos más de una semana de entrenamiento y me estoy adaptando a lo que pide el entrenador y estoy conociendo a los compañeros. Pienso que tenemos buen equipo y me estoy adaptando poco a poco».

Borja Fernández firma por dos temporadas con el conjunto blanquiazul.

ESTRENO

El conjunto de Javi Rey disputa a las siete de esta tarde en Villarcayo (Burgos) el primer partido de preparación de esta pretemporada. Se mide al Bilbao Athletic, que será rival en Liga en las jornadas 8 y 35, primero en Lezama y luego en El Toralín. El conjunto vasco vuelve a la categoría de bronce tras ganar el grupo II de Segunda División RFEF la pasada temporada. El de hoy será el primer banco de pruebas que realice Javi Rey, en el que se espera que dé minutos a todos los jugadores, salvo que alguno llegue con molestias al duelo.

En directo. La Televisión Pública Asturiana ofrecerá en directo desde El Toralín el duelo del próximo día 31 a las 20.00 horas entre la Deportiva y el Real Sporting.

Fichaje. El berciano Diego Santos formará parte de la estructura del Deportivo Alavés por dos campañas.