Sergi Maestre: "Vengo a completar un gran centro del campo"

La Cultural cerró el pasado mes de junio a Sergi Maestre (Barcelona, 1990), un centrocampista polivalente que llega a León a aportar experiencia dentro y fuera del terreno de juego. Su alargada trayectoria pretende ser utilizada como complemento de la juventud de otras piezas de la plantilla, en busca de sacar a relucir la mayor cantidad de virtudes en el proyecto de Raúl Llona. El jugador fue presentado en el Reino de León y, en sus primeras palabras, explicó que es un "centrocampista de corte defensivo" que puede ayudar a paliar algunas situaciones vividas el pasado curso.

El centrocampista catalán llegó procedente del Sabadell, un club en el que pudo recuperar la continuidad perdida en el Albacete, aunque a nivel grupal en vano cuando terminó por consumarse el ascenso a la Segunda Federación. A sus espaldas, suma más de 300 partidos en Primera RFEF y la antigua Segunda B, en clubes como el Murcia y Badajoz, además de los mencionados anteriormente.

Sobre su llegada, el jugador reconoció que “la Cultural es un proyecto serio, con estabilidad, que es algo que priorizo mucho". José Manzanera, por su parte, resaltó también en el inicio de la rueda de prensa su agradecimiento al futbolista por priorizar al cuadro leonés por encima de "otras propuestas económicas". "Eso habla muy bien tanto de él como del proyecto que tenemos entre manos", asintió el director deportivo.

Las dudas acerca de su fichaje llegan en torno al tono físico, tras las lesiones de rodilla que sufrió en el pasado y la condicionaron en algunas de sus etapas. Ante esto, manifestó que se está encontrando bien: "Es normal que haya dudas en torno a mi físico, pero la etapa en Sabadell me ayudó a reencontrarme y poder estar aquí".

Llega a León para cubrir un puesto donde hay mucha competencia como es el centro del campo, donde él mismo admitió que "hay mucho nivel". "A Barri ya lo conocía, es un jugadorazo. A Bicho me he enfrentado, es un jugón y Kevin es un todoterreno. Creo que soy un perfil un poco más defensivo que puede completar un gran centro del campo". Además, si fuera necesario, también puede desempeñarse como central, una posición en la que puede jugar, aunque no se encuentra tan cómodo como en el centro del campo.

La palabra ascenso no está presente en el vestuario a estas alturas, como confirmó el central. La plantilla, según afirmó Sergi Maestre, "quiere mejorar el año anterior, avanzando día a día para llegar bien a los domingos".

Sobre el debut en casa, confesó que prefiere iniciar la competición ante su gente, invitando a "la gente a que se enganche, apoye al equipo desde el principio y nos de ese empujón inicial", en lo que consideró que es "una temporada ilusionante". Por último, habló del derbi ante la SD Ponferradina como "un partido que genera un sentimiento especial durante toda esa semana entre los aficionados".