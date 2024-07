Mireya González: «Mi sueño es una medalla en París, y confío en lograrla»

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

Mireya González afronta sus segundos Juegos Olímpicos con la misma ilusión que los primeros. Eso sí, con más veteranía a sus espaldas y consagrada como una de las referentes de las ‘Guerreras’. La leonesa, con 31 años, aspira a colgarse una medalla en París. Sabe que no va a ser fácil pero que la selección tiene potencial para aspirar a metas importantes. Y así sacarse la espina de Tokio 2021 donde España caía a las primeras de cambio en la fase de grupos. Con 121 partidos con la selección en los que ha marcado nada menos que 246 goles sus galones deben hacerse nota para bien del equipo.

Y ella lo sabe. «Para mí es un inmenso honor representar a España y tener la oportunidad de disputar otra vez más en una de las competiciones mas prestigiosas del mundo. Estos Juegos son una oportunidad para alcanzar otro sueño: lograr una medalla olímpica». Esa opción de podio está presente en la leonesa: «No seremos las favoritas, pero en más de una ocasión son los equipos menos esperados, como nuestra selección masculina de fútbol que ganó la Eurocopa, quienes sorprenden al mundo. Yo conozco el potencial que tenemos y creo firmemente que contamos con la capacidad de luchar por una medalla».

En el mejor momento «Físicamente me siento bien, he trabajado mucho para estar al 100%. Anímicamente estoy muy ilusionada y con ganas de darlo todo en cada partido. La preparación ha sido exigente, pero estoy lista para el desafío de luchar por el podio»

Mireya ha estado con varios seleccionadores. Y todos han confiado en ella. «Estoy muy agradecida a todos los entrenadores por su confianza, especialmente al actual seleccionador, con quien ya estuve bajo sus órdenes en Gyor cuando ganamos la Champions. Su manera de entender el balonmano y su liderazgo ha sido clave en mi carrera». Y con 31 años se considera en el mejor momento para aportar su calidad y veteranía para el bien de las ‘Guerreras’: «Físicamente me siento bien, he trabajado mucho para estar al 100%. Anímicamente estoy muy ilusionada y con ganas de darlo todo en cada partido. La preparación ha sido exigente, pero estoy lista para el desafío».

A nivel de clubes lo ha ganado todo. Y con la selección una plata mundial en 2019. En los Juegos aún no ha estrenado su palmarés, algo que espera que ocurra en Paría. Una medalla en los Juegos Olímpicos sería la culminación perfecta de mi carrera. Es el sueño de cualquier deportista subirse al podio en unos Juegos». Eso sí, enfrente tendrá que lidiar con selecciones muy poderosas. «Hay varias selecciones muy fuertes, como Noruega y Francia. Cada torneo es diferente y cualquiera puede sorprender, así que debemos estar preparadas para enfrentar a los mejores», remarca a la ve que añade que tanto ella como el resto de jugadoras están preparadas para afrontar cualquier reto. «La preparación ha sido muy intensa y enfocada. Sabíamos que el Preolímpico era crucial, así que trabajamos muy duro para asegurarnos de estar en la mejor forma posible y lograr la clasificación. Y esa forma seguro que la vamos a mantener en los Juegos».

Para ella además esos años han supuesto tener que hacer las maletas y jugar fuera de España, algo que es habitual dado el potencial de otras Ligas. Y también por su calidad para ser parte de proyectos importantes. «¿El balonmano español tiene un gran potencial y mucho talento, pero creo que necesita más apoyo y visibilidad. Actualmente juego en Rumania, donde el balonmano femenino tiene un gran impacto y muchos seguidores. Es un mundo mucho más mediático y profesionalizado, lo cual me da envidia, ya que me encantaría tener esa misma oportunidad en España. Sería ideal que nuestras jugadoras pudieran disfrutar de un entorno similar en nuestro país, sin necesidad de buscar mejores oportunidades en el extranjero»

Galones en la Selección

Mireya no rechaza su papel de referente dentro de una selección con mucha calidad. «Es una responsabilidad y un honor ser considerada una referente. Intento guiar con el ejemplo y apoyar a mis compañeras tanto dentro como fuera del campo. La clave es trabajar en equipo y mantener siempre una actitud positiva».

Su trayectoria la avala en un deporte en el que lleva toda una vida. «He tenido la suerte de jugar en cuatro países diferentes, cada uno con sus propias particularidades y estilos de juego. Además, he trabajado con entrenadores que tienen visiones muy variadas sobre cómo debe jugarse el balonmano, lo que me ha dado una perspectiva muy rica y diversa. De todos he aprendido mucho y soy lo que soy en parte por ellos».

Una jugadora que se define como comprometida, trabajadora y con una gran pasión por el balonmano. Siempre trato de dar lo mejor de mí en cada partido y de contribuir al éxito del equipo»

Estos son sus segundos Juegos. Tal vez no los últimos ya que considera que mientras disfrute de este deporte estará al pie del cañón: «Aún me siento con energía y pasión por el balonmano. Mientras siga disfrutando y sintiéndome competitiva, seguiré jugando».

Leonesa y con raíces astorganas agradece todos los apoyos que recibe de sus paisanos y paisanas: «Me siento muy afortunada por el apoyo que recibo de mi tierra. Siempre es especial jugar sabiendo que tienes a tu gente animándote y confiando en lo que haces. Es un orgullo poder representar a León y Astorga a nivel internacional. Y ojalá pueda ofrecerles un éxito en París como una medalla», precisa.