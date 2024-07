Francisco Cubelos: «Ojalá a la tercera sea la vencida para la medalla»

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

Francisco ‘Paco’ Cubelos afronta en París su tercera entrega olímpica. Séptimo en Londres 2012 y sexto en Tokio 2021 cree que ha llegado el momento de subirse al podio. Por calidad y estado de forma no va a quedar para este piragüista de raíces bercianas acostumbrado a luchar por lo máximo a nivel nacional e internacional y al que le falta sólo una presea olímpica en su cuello. Y nada menos que en su especialidad, el K-1 1000.

«Llego en mi mejor estado de forma pero luego habrá que mostrarlo en la piragua y ante el resto de rivales» precisa el palista de 31 años para el que «a la tercera ojalá sea la vencida y pueda disfrutar de una medalla que para mí sería algo maravilloso».

Si en 2012 competía con apenas 19 años en el K-1000 y en 2021 lo hacía en Tokio en el K-2, ahora regresa a unos Juegos en la misma embarcación en la que debutó. «Con el cambio de reglamentación no me veía en el K-2 ya que en esa modalidad se redujo la distancia y yo soy más del 1.000. Es donde me desenvuelvo mejor y donde creo que tengo opciones de subir al podio», precisa.

Premio al esfuerzo y dedicación «Estar en París es la recompensa al trabajo de muchos años mantenido en el tiempo, no sólo ha sido uno o dos en los que tenga un rendimiento de primer nivel que te coloque en unos Juegos, sino que ha sido durante varios ciclos olímpicos»

Sabe que va a tenerlo muy difícil por los rivales que tendrá enfrente. Eso sí, a todos los conoce ya que ha competido en Mundiales y Europeos ante ellos. Y por eso confía en lo que puede hacer. «Todos Juegos son difíciles. Pero para mí ese grado de exigencia es similar al de un Mundial ya que allí me encuentro con los mismos rivales. Por eso sé como es cada uno, lo mejor y peor. Y también lo mío. Para llegar lejos debes conocerte bien y en mi caso la experiencia me lo ha proporcionado», remarca.

Si ya es complicado llegar a unos Juegos, hacerlo en tres supone una dosis aún mayor. Eso lo tiene claro Cubelos. «Para mí estar compitiendo en París es la recompensa al trabajo de muchos años mantenido en el tiempo, no sólo ha sido un año o dos en el que tenga un rendimiento de primer nivel mundial que te coloque en unos Juegos Olímpicos, sino que ha sido durante varios ciclos olímpicos diferentes, que suponen muchos años».

Respecto a su preparación Paco Cubelos ha podido planificar estos meses con el fin de llegar en el mejor momento de forma, o eso espera, a la competición. «Creo que he realizado la mejor preparación posible para llegar allí en el mejor estado de forma y si es posible conseguir, siempre que las condiciones evidentemente lo permitan, hacer mi mejor carrera y poder pelear con los mejores del mundo de tú a tú aspirando absolutamente a todo».

El piragüista berciano reconoce que las series clasificatorias van a ser duras y sin duda alguna el termómetro de lo que puede lograr en París. «Tienes que darlo todo en cada momento. No vale reservarte porque puedes llevarte un disgusto. Y más en una competición como son los Juegos a la que lega todo el mundo muy preparado y que por décimas incluso puedes obtener una medalla o quedarte sin ella».

Los Juegos son para Cubelos la meta de cualquier deportista. «Es cierto que en Europeos y Mundiales el nivel es extraordinario pero los Juegos son otra cosa. Aunque seamos los mismos protagonistas se puede decir que acudir a los Juegos es algo maravilloso. Por eso te preparas, sufres, te esfuerzas y sueñas».

Mejor que hace 12 años

Respecto a aquel Paco Cubelos de 2012 al de hoy en día precisa. «Han pasado 12 años. Es mucho tiempo pero en mi caso ha servido para hacerme mejor deportista. Sin duda que el Cubelos de hoy en día es mejor a nivel físico y mejor deportista también de lo que era. Con más experiencia para poder afrontar los retos y dificultades que se te puedan presentar».

Por eso piensa que tiene cuerda para rato. «Me veo muy bien. Yo sería el primero en decir que me bajo de la piragua sin considerada que llegó el momento de dejarlo. El deporte es el que te retira pero a día de hoy no creo que eso suceda. Me gustaría seguir y llegar a Los Ángeles. Para mí sería un reto personal muy grande. Sería muy bonito, sobre todo porque tengo a día de hoy las ganas y la motivación suficientes para seguir y para disfrutar de esto. Creo que estoy en mi mejor momento ahora mismo, disfrutando más que nunca de esto y encima los resultados acompañan. Sinceramente, de aquí a tres o cuatro años tampoco me veo retirado del deporte de alto nivel, pero sí que es cierto también que muchas veces eso no lo decidimos nosotros, sino que es el propio deporte el que te pone en tu lugar y el que te retira. Con lo cual, si me preguntas si desearía o si me gustaría llegar a los Juegos de Los Ángeles, por supuesto que sí».

El nivel físico es importante para optar a lo máximo o al menos al reto que te propongas. Eso está claro. Pero el palista berciano considera que el aspecto mental es también importante. «En toda competición pero en especial en las de más alto nivel debes gestionar tu mente, tus emociones, de la mejor manera posible. Los Juegos son cada cuatro años y en ese tiempo suceden muchas cosas, deportivas, familiares... Debes saber afrontarlas de la mejor manera posible porque cualquier cosa puede influirte, lo mismo para bien que para mal». También en la competición en sí. «En mi caso son tres minutos en los que tienes que ser el mejor que puedas, sacar el máximo rendimiento. Y eso requiere que estés muy bien en el plano físico pero también en el emocional».