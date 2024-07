Álvaro Alonso Prada: «Vamos a los Juegos a por todas, incluso por el oro»

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

Lleva tres años como la mano derecha de Carlota Ciganda compartiendo los éxitos de la golfista. El próximo quiere que sea en los Juegos a los que el bembibrense acude por segunda vez. En 2021 lo hizo como caddie de la mexicana Gaby López. Y la suerte no les sonrió. Este vez lo hace con Carlota dentro de la delegación española y con la mirada puesta en que tras la competición pueda sonar el himno de España.

Para Álvaro Alonso, jugador en su día y vinculado al golf desde pequeño de la mano de su padre, París supone una nueva experiencia en su trayectoria deportiva. Más cercana en el terreno a su casa. Y en la que espera brillar. «Después de la experiencia en Tokio y saber los que significan los Juegos desde dentro repetir supone un aliciente y motivación muy especial. Además esta vez represento a España, mi país. Va a ser algo emocionante. Y si además logramos la medalla, mucho mejor».

En un gran momento «Hemos jugado muy bien todo el año y con opciones de haber sumado algún torneo. Además hemos estado hasta nueve semanas, o lo que es lo mismo torneos, pasando el corte. Eso sin duda alguna avala nuestras opciones de luchar por las medallas»

Precisamente subir al podio aparece como un objetivo al alcance de su mano. «No hay duda de que tenemos todas las posibilidades del mundo. Carlota llega en un gran momento de juego y tanto ella como yo tenemos ya experiencia en esta competición. De algo nos debe ayudar».

Los resultados también ayudar a afrontar los objetivos de una forma u otra y para Carlota y Álvaro este 2024 e incluso final de 2023 ha sido bastante positivo. «Hemos jugado muy bien todo el año y con opciones de haber sumado algún torneo. Además hemos estado hasta nueve semanas, o lo que es lo mismo torneos, pasando el corte. Y eso en un circuito tan exigente es complicado. Además el campo en el que vamos a jugar creo que se adapta bastante a nuestro juego donde las buenas pegadoras tienen cierta ventaja. Y Carlota es muy buena en este apartado del juego».

Apoyo moral

El apoyo moral también va a resultar importante parea jugadora y caddie por parte de los suyos. «A Carlota Ciganda la van a apoyar bastantes familiares y amigos. Y en mi caso también voy a contar con un grupo importante, desde mis padres hasta mi novia, que también es jugadora de golf. Sin duda que vamos a estar muy bien rodeados».

Álvaro Alonso se ve ya en el torneo. Su ilusión es alta pero no quiere pecar de demasiado optimista. «Tenemos opciones de hacer un buen torneo y luchar por las medallas. Pero también es el caso de otras siete u ocho jugadoras más que aspiran a lo mismo. Por eso habrá que ir paso a paso y ganarse cada día la opción de subir al podio».

Esa concentración va a resultar esencial para el caddie berciano. «Todo debe centarse en los Juegos y en competir», precisa. Por ello no van a residir en la Villa Olímpica. «No es que no nos guste el ambiente que se disfruta allí. Lo que pasa es que queremos centrarnos exclusivamente en el torneo. Además en el hotel en el que nos alojamos el llegar al campo de juego va a resultar más cómodo. Y eso ayuda porque no sólo es jugar, también todo lo que rodea a lo que haces».

Sin obsesionarse

Carlota suma con París su tercera presencia olímpica, Álvaro la segunda. Un dato a tener en cuenta en el que la experiencia puede ayudar. Y más en una competición en la que, como apunta el berciano, «te puede ganar la 150 del mundo. En unos Juegos a veces en ránking no es definitivo y alguien con el que no contabas, te supera. Por eso la preparación va a resultar importante y como afrontes los recorridos. A nosotros la presión no nos va a influir porque hemos preparado los Juegos como si fueran otra de las grandes competiciones que afrontamos a lo largo del año. Son unos Juegos pero si cambias tu forma de entrenar a veces también las cosas se pueden torcer y es complicado reconducirlas. Son unos Juegos, claro está, y os hacen una tremenda ilusión. Pero a la hora de saltar al campo para afrontar cada hoyo debes tener en cuenta que no debes cambiar tu forma de jugar si hasta ahora te ha salido bien».

Respecto a las rivales y en este caso las más complicadas, Álvaro Alonso Prada remarca que «hasta siete e incluso diez jugadoras pueden llevarse el oro. Eso si no contamos con alguna sorpresa. Korda, las americanas, las japonesas... Hay bastantes huesos con los que lidiar. Pero a nosotros lo que nos debe preocupar es lo que somos capaces de hacer».

El caddie no se olvida, todo lo contrario, de su tierra. De León, el Bierzo y Bembibre. «El deporte de alta competición es muy exigente y te deja pocos días para poder desconectar. En mi caso hace poco he estado en Bembibre y he podido oxigenarme, coger fuerzas para afrontar lo que nos viene por delante de la mejor manera posible. Y entre eso sin duda alguna por su importancia están los Juegos de París».

Precisamente fue su entorno el que lo introdujo en el golf. «Empecé por mi padre y poco a poco me fue gustando... hasta llegar a ser profesional. Luego he pasado a otra faceta, la de caddie, en la que me siento muy a gusto. Eso sí, siempre tengo que agradecer al Club Golf Bierzo. Para mí es como mi casa y donde he jugado tantas veces».