El día que cambió la vida deportiva de Javi Rey

Hace dos años que le cambiaba la vida a Javi Rey. La marcha de Fran Justo desde el Arenteiro al Lugo daba la posibilidad al actual técnico de la Deportiva de ocupar el banquillo de O Espiñedo, dejando a su vez el del Centro de Deportes Barco. Su buen papel en el cuadro de O Carballiño le hizo llegar a la SD Ponferradina. Ayer reflexionaba sobre este aspecto: «Ni soñando me esperaba estar dos años después en la Ponferradina, para mí, el equipo más grande de Primera Federación. Con trabajo todo llega. Igual entonces estaba más cerca de tirar la toalla, pero llegó la oportunidad y tuve la suerte de aprovecharla. El año pasado fue espectacular en el Arenteiro y ahora estoy en la Deportiva. Si alguien me lo dice hace dos años, le digo que está loco. Soy muy feliz en la ciudad y en el club y sólo quiero revertir los resultados para ir para arriba».

Los dos buenos partidos en Euskadi se tradujeron en cuatro puntos. En Barakaldo afirmó Javi Rey que esperaba que el triunfo fuese el punto de inflexión de la temporada y ayer lo reiteró: «La reacción tiene que llegar ya; no podemos esperar más. Siempre es la misma canción de lo bien que hemos jugado, pero qué pena que no ganamos y eso no me vale. Esto va de conseguir resultados. Necesitamos sumar de tres en tres y encadenar tres o cuatro buenos resultados para acercarnos a la parte alta de la clasificación».

El conjunto blanquiazul sólo ha ganado dos partidos como local, el último de ellos después de merecer perder. Por ello reconoce Javi Rey que su equipo tiene una deuda con la hinchada: «Venimos de dos partidos muy buenos fuera, pero necesitamos ganar en casa. El primer partido como local es contra el Amorebieta, un equipo que cambió de entrenador y ha mejorado considerablemente en juego y resultados. Maneja varios dibujos y tenemos que interpretar bien qué estructura vamos a atacar para no atascarnos. Jugar en casa nos da un plus para hacerlo bien, pero hay que interpretarlo».

Las ausencias para el choque son las esperadas: Brais Abelenda, Andújar y Nacho Castillo. Andoni y Lancho se han recuperado de sus problemas físicos y podrán jugar.