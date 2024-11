A alguien le tendrá que caer el gordo

Publicado por F. R. OTERO/Á. FRAGUAS León Verificado por Creado: Actualizado:

El salón de actos de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de Madrid acoge desde la una de esta tarde el sorteo de la segunda eliminatoria del Campeonato de España/Copa de su Majestad el Rey. Los aplazamientos de los partidos de equipos levantinos a causa de la riada de Valencia provocaron que este sorteo se haya retrasado más de tres semanas. De hecho, ya no había mucho más margen para su celebración, pues esta segunda ronda se disputa entre el martes y el jueves de la próxima semana en los campos de los equipos de inferior categoría. Deportiva y Cultural participarán en la misma y ambos actuarán como locales.

No hubo sorpresas con relación a los equipos de Primera División y los 16 participantes en la primera eliminatoria se clasificaron. Todos ellos compondrán el bombo 4. No están incluidos Real Madrid, Barcelona, Athletic Club ni Real Mallorca, que entran a competir en la tercera ronda. Los equipos de Primera División se enfrentarán a los del bombo 1, los de Segunda Federación. En total son 14, por lo que los dos restantes, se emparejarán con equipos del bombo 2, en el que están Cultural y Deportiva. Son pocas opciones, pero de los once conjuntos que están en ese bombo, dos obtendrán el gordo. Al resto le tocará la pedrea, es decir, equipos del bombo 3, compuesto por 15 conjuntos de Segunda División.

Los ganadores de las 28 eliminatorias entrarán en el siguiente sorteo junto a los cuatro exentos para definir los dieciseisavos de final.

Atlético de Madrid y Valencia son los conjuntos por los que suspiran todos los supervivientes de Primera y Segunda Federación y luego, quizás en un segundo escalón, conjuntos como Real Sociedad, Sevilla, Real Betis, Villarreal...

En un momento como éste surge el debate de si es mejor enfrentarse contra un equipo de Primera División con poco tirón, como puedan ser Getafe CF, Leganés, UD Las Palmas, aunque tenga una peña en la provincia, o si es más atractiva la presencia en Ponferrada o León de conjuntos de Segunda División como RC Deportivo, Racing de Ferrol o Real Sporting, más próximos y que pueden arrastrar incluso público, especialmente si el partido es el jueves 5, toda vez que el viernes es festivo.

A la formación leonesa le coincidirá el partido de Copa entre las visitas a Tarragona y a Barakaldo. Por su parte, los duelos que tiene la Deportiva en Liga justo antes e inmediatamente después del duelo copero son la visita al Ourense CF y el encuentro en casa frente al Club Gimnàstic. Todos ellos también estarán en el sorteo de hoy e igualmente esperan ser agraciados con uno de los dos equipos que les corresponderán a las escuadras de Primera Federación.

La Cultural llega a esta ronda tras eliminar a la UD Llanera, a la que derrotó 0-2, mientras que la Deportiva tuvo que acudir a los penaltis para dejar en la cuenta a la Unión Montañesa de Escobedo, con la que empató sin goles.

En esta CXII edición de la Copa del Rey la Deportiva llega a la segunda ronda tras caer eliminada a las primeras de cambio en las dos temporadas anteriores, mientras que la Cultural vuelve a la competición, que no disputaba desde la campaña 2021-2022, cuando llegó a 1/32 de final.

PARTIDO DE LIGA

A las 19.30 horas se disputa el aplazado Club Gimnàstic-RC Celta Fortuna (jornada 11). Si gana la escuadra local, se colocará segunda a cinco puntos del líder, al que recibe el domingo, mientras que si lo hace la gallega, igualará con la Deportiva.

Podría ocurrir que los dos equipos de la provincia o los dos de Salamanca jugasen ante rivales de Primera División