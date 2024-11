Alba Sánchez correrá la Carrera de Campeones de Dani Sordo

Publicado por M. ÁNGEL TRANCA León Verificado por Creado: Actualizado:

El Campeonato de España de Rallycross puso el punto y final a su temporada 2024 en el Circuito Antonio Vadillo, pero la competición no ha terminado para Alba Sánchez. La leonesa cambiará este fin de semana de montura y tomará parte en la 5ª edición de la Carrera de Campeones, organizada por la familia Sordo en el Circuito LaRoca. Un fin de semana en el que Alba aparcará su habitual Hyundai i20 N5 para ponerse a los mandos de un carcross de la marca MV Racing.

Este proyecto ha sido posible gracias a la F83 Drivers Academy, liderada por el asturiano Felix Iglesias y con sede en el Circuito Los Cucharales, en Valencia de Don Juan. El llanisco ha sido fundamental en la unión entre el OnlyFans RX Team y la marca de carcross andaluza, hecho que se materializaba el pasado miércoles con una jornada de test en las instalaciones de Valencia de Don Juan-Villabraz.

Alba tomaba así su primer contacto con el MV Racing Pro XC, modelo que cuenta con homologación FIA. Una jornada en la que recibió los consejos de Samohano para la puesta a punto y adaptarse a un coche que nada tiene que ver con el N5. La competición arrancará este sábado en el Circuito LaRoca y durará dos días. Alba tomará parte en la categoría de exhibición, donde estarán presentes otros miembros de la F83 Drivers Academy como Marco Matador o Noelia Peña. Además destacará la participación de los campeones del mundo de Rallyes. Thierry Neuville pilotará un BMW M3 mientras que Martijn Wydaeghe estará con un carcross.

Alba Sánchez: "No podía desaprovechar esta oportunidad"

"El carcross era mi primera opción para dar el salto al papel de piloto, y no podía desaprovechar una oportunidad así. Es un cambio muy radical del i20 N5 al carcross, pero Felix (Samohano) me ha ayudado mucho y me ha dado mucha confianza para el fin de semana. La Carrera de Campeones de LaRoca será toda una fiesta del motor, y es un orgullo poder formar parte de ella", precisaba al respecto Alba Sánchez.

"Como siempre tengo que agradecer a OnlyFans, Hyundai Lemauto, RBH Global y Escapes Costa que me estén apoyando y que vayan a hacer posible esto. También a MV Racing, que nos ha puesto su modelo FIA para este debut con el carcross".

"Va a ser emocionante compartir pista con figuras de primera línea, tanto a nivel nacional como internacional. Y el objetivo sigue siendo el mismo que en el rallycross: disfrutar de la experiencia y compartir un gran fin de semana de motor con mi equipo".