Llamazares impugna las elecciones a la presidencia de la Lucha Leonesa

El candidato que perdió las elecciones a la Federación de Lucha Leonesa ante las urnas, Juan José Llamazares, impugnó este sábado dichas elecciones celebradas el viernes 22 de noviembre en la sede la propia entidad federativa, después de haber ganado la otra candidata, María Susana Ropero Prieto, tras haber recibido 24 votos a favor de un total de 30 asambleístas que acudieron a las votaciones, con 4 votos a favor de Juan José Llamazares y 2 votos en blanco. La Junta Electoral estaba ya presta a nombrar a María Susana Ropero Prieto como nueva presidenta de la Federación de Lucha Leonesa de forma oficial, como la legítima sucesora de Ángel Rivero Ordás.

Juan José Llamazares ya ha presentado un recurso, impugnando dichas elecciones, ante el Tribunal del Deporte de Castilla y León, "por entender que la candidatura de María Susana Ropero Prieto no se ajusta a las normas de la Federación de Lucha Leonesa de Castilla y León".

El propio Juan José Llamazares afirma: "La Federación de Lucha Leonesa como tal no existe, y aunque sea Federación única su verdadera denominación es Federación de Lucha Leonesa de Castilla y León, por lo que es a la que Susana Ropero se tenía que haber presentado como candidata a presidir la Federación, y no a la Federación de Lucha Leonesa, que no existe como tal".

Con este recurso ante el Tribunal del Deporte de Castilla y León, Juan José Llamazares razona su recurso: "La única candidatura presentada en tiempo y forma ante la Federación de Lucha Leonesa de Castilla y León es la mía. La otra candidata, Susana Ropero, formalizó su candidatura en la Federación de Lucha Leonesa, que no existe".

Al Tribunal del Deporte de Castilla y León le corresponde ahora decidir si acepta este recurso presentado por Juan José Llamazares.