Una Copa como antídoto para la Liga

La Deportiva afronta por primera vez desde la temporada 2021-2022 una segunda ronda de Copa, después de caer a las primeras de cambio en las dos últimas ediciones. Desde las ocho de la tarde recibe en El Toralín al CD Castellón, 10º clasificado en Segunda División a un punto de la zona de play off. Viene de ganar 2-0 en Liga al Málaga CF y 0-1 en Copa al Águilas CF. Mientras, el cuadro berciano viene de una gran decepción en Liga al caer 2-1 ante el Ourense CF y de empatar sin goles contra el Escobedo de Segunda División RFEF, pasando a penaltis. Éste es el primer partido copero en el municipal ponferradino desde el 1-1 ante el Espanyol de Primera División (enero del 2002), cayendo en la tanda de penaltis.

Las rotaciones van a ser la nota predominante en los dos equipos, aunque la Deportiva quiere pasar para tener la oportunidad de medirse en la siguiente ronda a un conjunto de la máxima categoría. Desde el club se hace hincapié en ello, más tras la imagen de O Couto. Ganar hoy sería la mejor forma de olvidar el peor partido de la temporada.

Jugadores como Ángel Jiménez, Jorrín, que no ha debutado, Andoni López, Borja Fernández, Borja Valle, Brais Abelenda, Ernesto Gómez y Cortés pueden tener sitio de inicio. Incluso puede ser titular Yeray, que se perderá el duelo de Liga del domingo por sanción. Nacho Castillo y Andújar son las bajas.

El Castellón, recién ascendido, es un equipo peculiar. Su entrenador, Dick Schreuder, juega decididamente al ataque y quizá descuida algo más la defensa. A veces se muestra un tanto suicida deportivamente hablando. Carga el centro del campo. Tiene las ausencias de Lottin, Camara, Óscar Gil, De Miguel, Jetro Willems, Moyita y Calatrava. Podría debutar el ex portero deportivista Amir. Ha ganado más partidos fuera que en casa.

El plantel blanquinegro entrenó ayer en las instalaciones bembibrenses del Jesús Esteban Rodríguez. Tras el trabajo, los jugadores y técnicos se fotografiaron con los equipos alevines del Atlético Bembibre.

SÓLO ELIMINÓ A DOS

A lo largo de la historia, la Deportiva ha eliminado en Copa a estos equipos de categoría superior: Compostela en la temporada 1980-1981 por un global de 5-4 (3ª División vs 2ª División B) y UE Figueres en la 1990-1991 por un global de 1-0 (2ª División B vs 2ª División). En ambos casos empató en la ida en casa y ganó fuera. Por tanto, hace 34 años que no elimina a un conjunto de categoría superior. También derrotó a otros en casa, pero al haber duelos de vuelta, terminó eliminada: 1-0 al Real Sporting en la 1980-1981, 1-0 al Real Valladolid en la 1982-1983, 1-0 al Sevilla FC en la 2008-2009, 3-0 al Eibar en la 2015-2016 y 1-0 al Villarreal en la 2017-2018, al margen de las referidas victorias en Santa Isabel y Vilatenim.

ÁRBITRO Y PRECEDENTES

Pita el barakaldés de 39 años Jon Ander González Esteban (Comité Vasco). Ha dirigido 11 duelos de la Deportiva, saldados con 4 victorias, cuatro empates y tres derrotas. En El Toralín ha dirigido cuatro duelos y ninguno lo ha perdido el conjunto blanquiazul.Dos precedentes tiene el choque de hoy, ambos en 2ª División: 1-0 ganó la Deportiva en la Liga 2006-2007 y 1-2 cayó en la jornada inicial de la Liga 2020-2021.