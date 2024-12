Ángel Jiménez, de profesión adivino

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Lleva temporada y media en la Deportiva y sólo ha podido jugar tres partidos, que son los de Copa. En ellos la Deportiva no ha ganado, pero en dos, los de esta temporada, llegó a penaltis y superó sendas eliminatorias. Contra la Unión Montañesa de Escobedo no detuvo ninguna máxima pena, pues el fallo del conjunto cántabro fue en un tiro alto. No obstante acertó la dirección de dos lanzamientos. Sin embargo, Ángel Jiménez fue la gran estrella en la segunda ronda. Ante el Castellón se mostró como el gran adivino. Salvo el primer tiro, en el que se lanzó para el otro lado y aun así casi detiene el tiro con los pies, el granadino acertó todos los demás lanzamientos, deteniendo dos de ellos. El otro que no marcó el cuadro orellut, el que se fue al larguero, también lo acertó.

DOS GRUPOS DE RIVALES

Son doce los equipos de Primera División que avanzaron de ronda tras la eliminación de Deportivo Alavés, Villarreal, Espanyol y Girona FC. A ellos se suman los cuatro equipos que juegan la Supercopa para el sorteo del lunes. Como quiera que estos cuatro se medirán a los cuatro de Segunda División RFEF, los otros doce son posibles rivales de la Ponferradina. La bola de la Deportiva será una de las primeras en salir. Primero se sortearán los rivales de los cuatro conjuntos de inferior categoría y luego será el turno de los oponentes de Deportiva, Ourense CF y Marbella FC, únicos supervivientes de Primera División RFEF.

Más o menos la mayoría de la gente coincide en hacer dos grupos de equipos de entre los doce, más allá que luego haya casos particulares de afinidad con un rival que se quiere que toque. En un grupo de seis preferidos están Club Atlético de Madrid, Valencia CF, Real Sociedad de Fútbol, Real Betis Balompié, Sevilla FC y acaso el RC Celta. En otro grupos de menos preferidos, por llamarles de alguna manera, estarían UD Las Palmas, CD Leganés, Getafe CF, Real Valladolid CF, Club Atlético Osasuna y quizás el Rayo Vallecano, aunque este equipo y el RC Celta se podrían intercambiar.

El lunes a las 13.00 horas comenzará el acto del sorteo, que a buen seguro durará más de media hora, al haberse convertido en un pequeño espectáculo en el que se repasan las hazañas de los más humildes hasta llegar a este punto.