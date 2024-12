Antón Escobar: «Dentro del vestuario hay tranquilidad»

Antón Escobar se ha convertido en una de las piezas fundamentales del ataque culturalista. Sus goles ayudan a que los de Raúl Llona estén ahora mismo líderes de su grupo con seis puntos de ventaja sobre el segundo. «Nosotros dentro del vestuario tenemos tranquilidad, sabemos el camino a seguir y sí que es verdad que tras las dos derrotas en casa te queda un sabor amargo, pero es imposible ganarlo todo. Esa ventaja que tenemos convierte la primera vuelta de Liga en muy buena, aunque podemos hacerlo mejor», señala el delantero, nombrado por la afición como el Jugador Cinco Estrellas del pasado mes de noviembre.

«Un premio individual te refuerza tu trabajo» señala uno de los grandes goleadores de la Cultural en lo que va de temporada. «Me considero un delantero que va más allá de los goles, tengo que ofrecer muchas otras cosas, aunque la gente siempre ve el tema del acierto de cara a portería», señala.

Considera que puede dar más al equipo. «Yo meto goles para ver ganar a mi equipo y cuando no se consigue es fastidiado. Contra Celta B y Nàstic ganamos, pero sí que es verdad que en estas últimas semanas no estamos cosechando los resultados que querríamos, aunque llevamos un buen año y eso no empaña lo hecho. Tenemos que hacerlo mejor en el Reino», insiste.

El ariete no encuentra conexión entre el triunfo contra el Nàstic y la desconexión que sufrieron el pasado domingo en Barakaldo. «Son escenarios distintos. En Tarragona hicimos un inicio de partido muy bueno, luego en Copa contra el Almería los menos habituales lo hicieron increíble y en Barakaldo no nos metimos en el encuentro y el entorno tampoco nos benefició. Hay que concienciarse para lo que viene».

De cara a puerta Escobar vive uno de sus grandes momentos profesionales. «Puedo dar más todavía». Le gustaría, al menos, igualar la docena de goles que logró el curso pasado. Tienen claro que este domingo se presenta otra oportunidad de oro para recuperar la senda del triunfo como locales y así mantener la distancia con sus perseguidores e incluso poder ampliarla.