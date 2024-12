Mbappé irá a la Intercontinental

Publicado por Óscar Bellot Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Kylian Mbappé sufre una lesión en el muslo de la pierna izquierda que frenará su progresión en un momento en el que parecía estar cogiendo, al fin, velocidad de crucero. El delantero francés del Real Madrid, que tuvo que retirarse en el minuto 36 del partido que su equipo disputó el martes frente al Atalanta, correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Campeones, tras sentir un pinchazo al poco de comenzar un choque en el que selló el primero de los tres goles que le dieron una victoria imprescindible a los blancos para mantenerse a flote en la máxima competición continental, se perderá el encuentro de Liga que afrontará este sábado su escuadra ante el Rayo Vallecano y es duda para la final de la Copa Intercontinental que se celebrará el próximo miércoles y que medirá al conjunto que dirige Carlo Ancelotti con un rival todavía por determinar que saldrá del cruce que mantendrán, también este sábado, el Pachuca mexicano y el Al-Ahly saudí.

Los plazos son bastante justos para que Mbappé pueda llegar a esa cita que tendrá lugar en el Estadio de Losail, el mismo recinto en el que dejó una actuación para la posteridad hace dos años en la final del Mundial de Catar, cuando dio vida a la selección francesa firmando un «hat-trick» que acabaría resultando, sin embargo baldío, para que «les bleus» derrotasen a la Argentina de Leo Messi. El Real Madrid no quiere correr ningún tipo de riesgo con el astro, menos aún en un curso en el que los problemas físicos están siendo un enorme hándicap para el conjunto de Chamartín, que acumula 27 lesiones a estas alturas de la campaña, con 23 partidos disputados por parte de los blancos. No obstante, desde el club no cierran la puerta a una recuperación a tiempo del «9’, que ya recortó las previsiones cuando cayó lesionado en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el pleito ante el Alavés celebrado el pasado mes de septiembre.

Por otra parte, la Fiscalía sueca anunció el cierre por falta de pruebas de la investigación preliminar por una supuesta violación cometida en octubre en un hotel de Estocolmo en la que medios suecos vinculaban al jugador francés del Real Madrid Kylian Mbappé. «Durante la investigación se señaló a una persona como ‘sospechosa razonable’ de violación y de dos casos de ofensa sexual, pero mi valoración es que las pruebas no son suficientes para continuar y por eso se cierra el caso», señaló en un comunicado la fiscal Marina Chirakova. Ni en un comunicado anterior de octubre ni en este la Fiscalía menciona al jugador francés, que había sido involucrado por informaciones en varios medios suecos, negadas por él. Según la televisión pública sueca SVT, entre otros, era Mbappé la persona que tenía la condición de «sospechoso razonable», el grado más bajo de sospecha en el Código Penal sueco. Mbappé estuvo a principios de octubre dos días en la capital sueca, aprovechando que tenía libre y que no había sido convocado por Francia.