La Deportiva no ve clara la subsede para el Mundial

Ponferrada

Dice muchas veces el presidente de la Deportiva y no le falta razón, aunque a mucha gente le hace gracia e incluso critica por ello, que su club tiene problemas para traer a jugadores muchas veces pagando incluso más que en otros lugares. La ubicación de Ponferrada y la falta de servicios frenan a muchos a venir. Y ello, además de la distancia a la sede más cercana (A Coruña) podría acabar suponiendo que la ciudad se quedase sin esa subsede mundialista que se propuso por parte de la RFEF el pasado 19 de julio. Era una de las 45 de España y la única de Castilla y León junto a Valladolid. El Toralín pasó el examen para tener en la ciudad al menos a una selección participante en el recién concedido Mundial del 2030. Pero cree el presidente blanquiazul que la ausencia de AVE y casi de tren, con una vía del siglo XIX, la falta de un aeropuerto y una autovía a cachos desde Benavente a Lugo serán un lastre para que acabe asentándose un equipo nacional en la capital berciana. «Lo veo muy difícil porque aunque el estadio cumple y es muy ejemplar, las condiciones de comunicación son las que son. Aquí nos tienen totalmente aislados. Tenemos que ser más reivindicativos. No puede ser que se cierren las minas y que no se traiga nada a cambio», afirma José Fernández Nieto.

Dentro de los requisitos para ser subsede se incluyen, entre otros, éstos: disponer de 3 ó 4 hoteles de 5 estrellas a una distancia menor de 20 minutos en autobús de la subsede/centro entrenamiento; aeropuerto de pasajeros con actividad ordinaria a un máximo 40 kilómetros de la sede; centro ferroviario próximo a la subsede; centros médicos y hospitalarios de máxima capacidad y prestaciones próximos a la subsede.

La lista de 45 no era cerrada, sino una especie de propuesta. De hecho, en la misma no estaba Ferrol y en las últimas horas el alcalde de la ciudad naval ya anunció que la misma será subsede para el Mundial y que acogerá a una o dos selecciones, cuando en la lista de julio sólo se encontraba Vigo con las instalaciones de Afouteza y A Madroa.

Por otro lado, el club iniciará el lunes, día en el que se conocerán los precios para el partido de Copa ante la Real Sociedad, la campaña de abonados de media temporada. Se espera con ella batir el récord de abonados establecido el curso anterior. La rebaja es del 50% con respecto al precio de la temporada completa (salvo en el carnet de Protector) e incluye de regalo los dos últimos partidos de la primera vuelta ante Tarazona y Sestao River.