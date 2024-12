El Ademar mira a la Copa en la visita del BM Anaitasuna

El Abanca Ademar se medirá este sábado en el Palacio de Deportes (19.00 horas, en La Liga +) al Anaitasuna en un duelo donde los leoneses confían en recuperar la senda de la victoria tras el empate con Benidorm del pasado fin de semana. A pesar del tropiezo, el conjunto de Dani Gordo marcha tercero en la clasificación y aspira a colarse en la próxima edición de la Copa de España. Por eso ganar se antoja necesario cuando restan tres jornadas para que concluya la primera vuelta.

«Hay que mantener el mismo nivel competitivo y de intensidad que siempre tiene el equipo de Quique Domínguez, porque nunca tiran la toalla ni se van de los partidos», señala Gordo. El técnico cree que los navarros mantienen «las mismas señas de identidad», a pesar de haber perdido jugadores importantes en su plantilla como el guardameta internacional argentino Bar, su compatriota Bonano o el leonés Edu Fernández, ahora en las filas ademaristas. «Es el mismo Anaitasuna de las últimas temporadas, con un estilo muy definido y arraigado, con jóvenes de la casa con mucho talento, jugadores que han llegado que les dan experiencia como Alonso Moreno o Zungri, una defensa muy dura y rocosa y quizá de los equipos más rápidos en las transiciones de la Liga», señala.Por todo ello ve un duelo «igualado quizá hasta los últimos minutos, como viene siendo una constante en la mayoría de partidos y donde hay que reducir los errores para que no los castigue el rival, aunque en los últimos encuentros en casa el equipo se ha mostrado más sólido y regular», sentencia.Por su parte, el entrenador de Anaitasuna, Quique Domínguez, pide «regularidad» a sus jugadores durante los partidos, así como «desparpajo, descaro y atrevimiento». Para el preparador del cuadro navarro, su próximo rival, Ademar, «es un equipo que está fuerte, haciendo una gran campaña, sobre todo en su cancha».«Vienen de hacer un gran resultado ante Granollers con una victoria merecida y justa. Nos toca jugar allí y nos esperamos un rival siempre muy difícil con una exigencia máxima», dijo. «El equipo está bien, animado y trabajando mucho. Está de pie después de un resultado que no fue el que queríamos», subraya.