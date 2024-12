Triunfo agónico del Ademar ante Anaitasuna (26-25)

Triunfo agónico del Ademar (26-25) frente a un Anaitasuna que se empleó con dureza en defensa dificultando el juego de ataque de los leoneses. No fue un partido brillante, ni mucho menos, de ninguno de los dos clubes. Los de Gordo necesitan mejorar en tareas ofensivas, aunque con todos los problemas que arrastra esta temporada su equipo es innegable su capacidad para mantenerse a flote, tercero y mirando a la Copa de España.

El duelo empezó a medio gas, con un ritmo cansino que impedía sorprender a la contra. Carlos Álvarez acertó desde los siete metros y Lindqvist volvía a demostrar que está llamado a ser un líder en el Ademar (6-4, minuto 8). Quique Domínguez pronto tiró de rotaciones. El ataque posicional de Anaitasuna no estaba dando los frutos que esperaba por culpa, entre otras cosas, del gran trabajo de Alberto Martín y Benites.

A la que los de Gordo pudieron correr, la brecha en el marcador comenzó a agrandarse. Miñambres fue el foco del equipo leonés hasta que en el 16 cometió dos pérdidas consecutivas y el técnico de Valladolid le enseñó el camino del banquillo. Anaitasuna neutralizaba el primer conato de romper el partido de los leoneses (10-10, minuto 20). Su defensa zonal ya era otra y los navarros se aprovecharon del atasco local.

El horizonte se le nubló a un Ademar estéril de ideas en ataque (11-12). Tiene un serio problema este equipo para sorprender más allá del acierto en los extremos. Y a la chita callando, Anaitasuna, sin duda uno de los rivales más flojos que han pasado hasta la fecha por el Palacio, se mantenía vivo al descanso. Solo dos arreones de Carlitos antes del final volvían a poner en ventaja a los ademaristas (15-13) coincidiendo, eso sí, con una ligera subida de la intensidad defensiva. Pero la sensación global del primer acto fue de desidia.

En la reanudación los dos equipos aumentaron las pulsaciones y el tiro exterior de Anaitasuna igualaba la balanza al tiempo que ni Carlos ni Darío —a continuación- acertaban a marcar sin portero desde su área en otra superioridad mal ejecutada.

Pero no, no encontraba su mejor versión el Ademar, al que muchas de sus piezas ofensivas le restan, más que sumarle. Wasiak es una de ellas. Lindqvist vio la roja por una dura acción defensiva y el cuadro marista se resintió.

El que siempre rinde es Álvaro Pérez, que entró por Saeid y fue capital para mantener por delante al Ademar en otro tramo de encuentro donde volvía la escasa claridad a la hora de anotar (21-20, minuto 47). Anaitasuna siempre busca la bronca, el llevar las defensas al extremo de lo legal. Ya no es noticia. Sin embargo, por ahí podía estar el camino del Ademar para enganchar la victoria.

Dos arriba y ocho para el final. Hora de ponerse el mono de trabajo atrás. Anaitasuna no bajaba la intensidad y dos errores en el pase de Marwan —otro que no termina de explotar— les dieron alas cuando peor estaban (24-24), aunque una gran acción defensiva de Alberto y el posterior gol de Edu salvaron los muebles a pesar, por qué no decirlo, de los árbitros 26-25. Lo mejor, dos nuevos puntos más para el saco.