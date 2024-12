La Cultural entra en barrena

La Cultural se vio sorprendida por la Gimnástica Segoviana (2-3), en un partido en el que el equipo de Llona, que afirmó el viernes que su plantilla estaba haciendo las cosas muy bien, careció de contundencia atrás y lo pagó con una derrota que no entraba en las cuentas de nadie. Al final 2-3, después de un encuentro en el que tras adelantarse dos veces en el marcador con tanto de Luis Chacón y Fornos, la escuadra de Segovia igualó en sendas oportunidades, para imponerse en el añadido por mediación de Davo, un atacante al que no vigilaron en su remate final.

Tercera derrota consecutiva del conjunto leonés en Liga en su Reino y cuarta si se tiene en cuenta la eliminatoria de la Copa del Rey frente a la UD Almería (1-2), sin una gestión idónea por parte de Llona desde el banquillo. El bloque no defiende como lo hacía antes. Sus continuas entradas y salidas en el centro de la defensa ha pasado factura al conjunto. Lo que funciona no hay que cambiarlo. Ello ha traído consigo que la cobertura encaje demasiados goles. Debe cerrar la hemorragia si desea mantener esa privilegiada posición de líder, todavía desatacado, en la clasificación del Grupo I de Primera Federación. Además, del medio del campo hacia adelante, volvieron a darse demasiadas lagunas de transición, que fueron aprovechadas por su rival, la Gimnástica Segoviana, para llevarse una victoria al aprovecharse de los errores blancos. La gestión de las ventajas no fueron aprovechadas por Llona para cerrar el partido.

El equipo leonés arrancó el partido con novedades en el once inicial. Llona echó mano de los que tan buen papel desarrollaron en Copa del Rey frente al Almería, pese a caer eliminados. Bicho, Pibe y Txus Alba, además del retorno de Guzmán al lateral derecho. La Cultural comenzó el choque con una agobiante presión en todo el campo. Su objetivo, con una defensa adelantada, era reducir espacios al rival y verse sorprendido con un gol en los primeros compases, pero no sucedió así. Ni mucho menos.

El conjunto segoviano jugó su partido. Pese al gol inicial de Luis Chacón, lo igualó antes del descanso Astray, con un tanto que nunca puede acabar en la red de la portería de Bañuz, después de una acción repleta de errores culturalistas, cuando se estaban disputando los minutos de la basura del primer periodo.

Con una Cultural presta para llevarse el partido. Dominó al rival, pero no el partido. En una acción que surgió tras el bote de un saque de esquina, Quique Fornos puso de nuevo por delante a su equipo. Pero de nuevo esa renta no fue bien gestionada. A continuación igual´p Fernando Llorente al ejecutar de forma magistral el lanzamiento de una falta directa a la escuadra.

Con empate a dos tanto, Llona realizó los cambios sin ningún criterio. Hasta que a falta de sólo dos minutos más cinco de añadido puso sobre el césped a Ian Martínez, cuando su presencia en el terreno tenía que haberse hecho mucho antes. Con los de casa volcados, se produjo una acción rápida de los componentes del cuadro segoviano para sellar Davo la victoria. Final. 2-3 y ver para creer. La Cultural se medirá en el último partido del año y penúltimo de la primera vuelta al Real Unión de Irún. Toca mejorar, porque de lo contrario esa ilusión volvería a afectar a una afición que quiere el ascenso a Segunda División como único objetivo.