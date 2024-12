Silvano: "Decepciona que no apoye el Consejo"

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la SD Ponferradina, José Fernández Nieto, lamentó una vez más la mínima en unos casos y nula ayuda en otros que recibe el club de la mayor parte de las instituciones. En declaraciones a ‘La Jornada’ de La 8 Bierzo, Silvano volvió a poner el foco en el Consejo Comarcal de El Bierzo, cuya subvención pasó fechas atrás de ser testimonial a cero: «Era simbólica y ahora ya no existe. Otra cosa más... Creo que a la SD Ponferradina, que lleva el nombre de El Bierzo y de Ponferrada por toda España, se la debería de apoyar. Si ya ni apoyas eso... Me decepciona mucho. Hay que apoyar con lo que sea, cada uno en la medida de sus posibilidades. Si no nos apoya el Consejo Comarcal, ¿Quién nos va a apoyar?».

El presidente abundó en esa idea y puso ejemplos, aun sin explayarse mucho: «Las instituciones no están a la altura en el apoyo al deporte, a todo, no sólo a la Deportiva. Habría que hacer un esfuerzo mayor y dejarse de macroproyectos que se quieren hacer y que luego van a quedar ahí en el olvido. A los clubes contra los que competimos se les apoya muchísimo más y no hace falta ir muy lejos. Sólo te tienes que ir a León. Si nos vamos más lejos igual nos quedamos sorprendidos de lo que se apoya a otros clubes y deportes».

Hace unos días jugó la Deportiva en Ourense y antes de ayer lo hizo en Lugo y ahí hay ejemplos de ayudas institucionales: las dos reformas y arreglos de ambos estadios las financia la Xunta de Galicia.

CANSADOS DE PONER DINERO

Silvano incidió en la economía del club: «El consejo de administración ya se cansa de poner tantísimo dinero de nuestras empresas y bolsillos. Y vemos que los demás, que son las instituciones, van al fútbol y nada más. En el momento en el que no estás en 2ª División, en la que tienes el seguro de la televisión, estás en una economía triste. Hay muy pocas empresas. Hay que agradecer a las que están y a los socios, que creo que volverán a batir el récord, pero eso no es suficiente. Necesitamos a las instituciones. La economía ahoga».

Este viernes a las 12.00 horas se celebra la Junta de Accionistas de la entidad, en la que se presentarán las cuentas del pasado ejercicio, que arrojaron un déficit de 73.000 euros. También se aprobará el presupuesto de la actual, que es de 4.181.000 euros».