Pía Sarmiento se va al Rotellistica Scandianese italiano

Pía Sarmiento anunció hace unas semanas que dejaba el Bembibre Hockey Club y todo hacía pensar en una retirada anticipada al afirmar ella misma, antes del inicio de la campaña 2024-2025, que podría ser la última en activo. El giro inesperado ha sido una más que interesante oferta de un equipo de la Serie A de Italia, lo que hará que la máxima goleadora de la historia berciana, viaje al norte de la península italiana. El equipo que recibirá a Pía Sarmiento es el Rotellistica Scandianese que a día de hoy ocupa la tercera plaza de la Serie A Femminile 2024-2025.

Podría darse la situación de que dos exjugadoras del Bembibre Hockey Club, completaran la mitad del equipo de pista en algunos momentos. Y es que Mili Yacanto está jugando allí también.

Pía declaró en exclusiva al Diario de León, que su paso por el club bembibrense fue maravilloso. El haber sido parte del nacimiento y desarrollo del Bembibre Hockey Club, ha sido un regalo en su carrera deportiva. "Siempre he sentido el cariño de la gente y llevo en mi corazón los mejores recuerdos de todas y cada una de las compañeras con las que compartí. De la base con la que conseguimos crear y ahora verla crecer. Los goles en el Bembibre Arena compartidos con la afición es lo más bonito que me llevo". Sobre su reencuentro con Mili Yacanto, Pía señala que "saber que ella estaba allí, me ayudó a tomar la decisión de aceptar la oferta y es que nunca he jugado en Italia y jugar de nuevo con Mili, es lo que necesitaba para reconectarme con el hockey. Ya me han hecho saber que me esperan con muchísima ilusión y confianza en mí", manifiesta con ilusión.

Se va una leyenda a jugar a territorio transalpino para hacer más goles, dejando un legado de más de cien dianas en toda su estancia en la Villa del Boeza, 94 con su último club.