El Ademar llega lanzado al derbi contra Valladolid

El Abanca Ademar se mide este miércoles al Atlético Valladolid en la penúltima jornada de esta primera vuelta liguera. Un derbi que los de Dani Gordo afrontan con energías renovadas tras su última victoria frente a Anaitasuna y la motivación extra que supone el clasificarse para la Copa de España. "Es un derbi donde no importan los momentos de forma ni la clasificación, solo conseguir la victoria, que no será fácil porque no han perdido aún en el Huerta del Rey", recuerda el entrenador.

Semana de doble compromiso que concluirá este domingo con la visita al Palacio del BM Logroño. "Ya estamos acostumbrados a este ritmo, venimos compitiendo así desde octubre y tenemos ganas de hacerlo bien en una pista complicada. Hay que salir igual de intensos que en todas las salidas".

El conjunto leonés recuperará, a priori, a Adri Fernández, que no estuvo contra los navarros el pasado sábado y tiene entre algodones a Alberto Martín, que sin embargo será de la partida.

"Se da la circunstancia de que ellos no han perdido en casa y nosotros, salvo con Barcelona, tampoco lo hemos hecho como visitantes", recuerda Dani Gordo, consciente de que el Ademar es el equipo menos goleado de la Liga Asobal, aunque sin esconder que los suyos deben mejorar la faceta ofensiva.