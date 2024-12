«Estamos creando algo bonito»

Publicado por FRCO. ROBERTO OTERO Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Con la satisfacción del trabajo bien hecho. Así acabó Javi Rey y su equipo el partido del viernes y así se fueron de vacaciones. Ocurra lo que ocurra hoy, la Deportiva va a pasar las tres próximas semanas en puesto de play off. El técnico ourensano también se refirió a la comunión entre el equipo y la grada: «La suerte es que vamos a estar en play off al acabar la jornada, pase lo que pase. Noto algo especial en El Toralín, una muy buena vibración, aunque en las primeras jornadas no estábamos cómodos. Al principio nos costaba, pero ahora el equipo tiene alma, orgullo, es reconocible y competitivo. Se está generando una sinergia que nos está ayudando mucho. Creo que estamos creando algo muy bonito».

El entrenador del Tarazona y ex portero de la Deportiva, Juanma Barrero, dijo cómo ve a su ex equipo: «Va hacia arriba. En esta energía positiva de abajo a arriba las cosas fluyen mejor. Es un equipo llamado a estar arriba que tiene una gran plantilla. Poco a poco cada jugador empieza a ser el jugador que se fichó. Una de las fortalezas es recibir pocos goles y está pasando. Y arriba hay calidad para abrir los marcadores».

POSIBLE SUSPENSIÓN

No se aportaron demasiados detalles sobre este aspecto, pero lo cierto es que el descanso duró mucho y el colegiado salió dos veces al terreno de juego para mirar cuál era la situación. En la segunda parte la niebla ya era menos. El problema de visión no debía ser tanto del árbitro como de la televisión, ya que en el primer acto se veía muy poco del juego en las cámaras que estaban retransmitiendo el choque y por ahí debió venir la posibilidad de que la segunda mitad no se llegase a disputar, recordando tiempos pretéritos en el estadio blanquiazul.

A la finalización del duelo, Javi Rey reflexionaba sobre este asunto: «Mejor no hablo de ello. Hay que pensar en los equipos y en los clubes. Era importante que se jugase por los dos, sobre todo por el visitante, que ha tenido que viajar».