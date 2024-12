«Vivimos unos años maravillosos»

Publicado por FRCO. ROBERTO OTERO Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Óscar Javier de Paula Gamero ocupa un lugar destacado en la lista de goleadores de la SD Ponferradina con 53 en las cuatro temporadas que vistió de blanquiazul, si bien en la última en Segunda División su rendimiento anotador ya fue mucho menor. Hasta la explosión de Yuri, fue el gran goleador de la formación berciana después de la marcha de jugadores históricos como Paquito, O’Donnell o Tyrone.

El CD Badajoz dio la oportunidad a un joven De Paula de abrirse camino en el fútbol. Tuvo una dilatada trayectoria y tras salir de Extremadura, sólo jugó en tres equipos: 11 campañas en la Real, con la que disputó Copa de Europa y estuvo a punto de ganar una Liga, una campaña en el Cádiz, y cuatro en la Deportiva, en la que fue un ídolo y logró el ascenso a Segunda División en el 2010.

El domingo De Paula no podrá estar en El Toralín: «No será por falta de ganas, pero me es imposible. Si se hubiese jugado el sábado, sí hubiera podido ir. Lo veré por televisión». La Deportiva incluso le tenía preparado un saque de honor al haber sido parte importante de la historia de las entidades contendientes.

Preguntarle por quién quiere que gane es muy parecido a preguntar a un niño si quiere más a mamá o a papá: «Espero que gane el que más se lo merezca». De todos modos, sí le da alguna opción al cuadro ponferradino: «Todo es factible. A priori es favorita a la Real, pero hemos visto en el fútbol muchas veces que el pequeño se crece, el grande se relaja y ya en la anterior eliminatoria cayeron algunos de la máxima categoría. No descarto nada».

Su llegada a Ponferrada la tiene tan fresca como si hubiera sido ayer: «Jamás lo olvidaré. El presidente estuvo como 30 días detrás de mí tras quedarme colgado sin equipo y haciendo una pretemporada por mi cuenta. Un día accedí a ir a Ponferrada a ver todo, me gustó, me convenció y aposté por irme a la Deportiva. En Ponferrada pasé los cuatro años más maravillosos de mi carrera, a pesar de las dificultades y de no ser élite, aunque siempre digo que uno no es élite porque juegue en Primera División. Yo he sido el mismo en todas las categorías. Mi mujer y yo estuvimos en un sitio donde no hicieron sentir importantes. Fue espectacular».

Hace unos días estuvo a punto de venir a El Toralín a ver el Deportiva-Club Gimnàstic, pero al final no pudo ser: «No he ido a Ponferrada lo que hubiera querido ni he coincidido mucho con el equipo. Pero en algún partido que he ido fuera de casa, he notado cariño de la gente. Nosotros llevamos a Ponferrada dentro de nuestro corazón».

Sobre la Real Sociedad también se pronuncia el histórico ex delantero: «Parte de su secreto es el trabajo de cantera, darle continuidad hacia la élite y la estabilidad. Lleva mucho tiempo haciendo las cosas muy bien y ha crecido mucho. Cuando yo estuve quizá no hubo tanta estabilidad».