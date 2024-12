Franco dice «sí» a seguir en el Ademar

Tres mandatos después, el presidente del Ademar, Cayetano Franco, se ve con fuerzas de «seguir» al frente del club otra legislatura más siempre y cuando no aparezca una nueva candidatura que desee hacerse con las riendas, algo que por el momento parece poco probable. «No descarto continuar», confirma a este periódico el máximo mandatario al que, sin embargo, no le importaría dar un paso al costado tras doce años como punta de lanza de un proyecto que recogió casi en la ruina económica —y muy cerca de la desaparición— y que ahora tiene las cuentas saneadas a pesar de algunos retrasos en los pagos por parte de la Diputación. El proceso electoral deberá abrirse en torno a abril de 2025. Si para entonces hay relevo, el también empresario dirá adiós. Si no, como ya ocurriera en los últimos comicios, cuenta con proyectos en mente aún por ejecutar.

El gran reto al que se enfrenta la entidad leonesa en los próximos años no es baladí. La actual directiva se comprometió a dejar el presupuesto en 1,5 millones de euros al término de la 2024-25. Una cifra relevante para la que les faltarían en torno a 300.000 euros. La pandemia de covid y el retraso de ayudas institucionales han lastrado ese crecimiento previsto que incluso habría podido ser mayor sin esos contratiempos. Pero si en algo es experto Franco y su equipo de trabajo es en generar estabilidad económica. Otra cosa es traducir ese presupuesto en fichajes que ilusionen y den ese salto necesario de calidad que pide a gritos el equipo.

El convertir al Ademar en Sociedad Anónima Deportiva tampoco se descarta en los próximos años. Es un proyecto guardado en el cajón por ahora, pero no en el olvido. De hecho la directiva del club leonés fue una de las primeras en interesarse por los pros y contras. Los temas burocráticos han frenado la consulta, pero Franco considera que sería una «buena alternativa» para que el presupuesto pudiera crecer sin límites.

Luchar por títulos es una quimera mientras el Barcelona siga dopado por sus otras secciones deportivas. Sí que aspira Tano Franco a confeccionar una plantilla que luche por el segundo puesto de la Liga como ya ha ocurrido en otras ocasiones. De hecho, el propio presidente adelantó que España está muy cerca de recuperar una segunda plaza de Liga de Campeones. No se descarta que ya sea para la 2025-26 y eso motiva a construir un equipo de cantera sí, pero con jugadores de renombre. Retos hay y Franco no los rehuirá.