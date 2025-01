«Vamos a intentar dar la sorpresa; en el fútbol ocurre»

Publicado por FRCO. ROBERTO OTERO Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Javi Rey valoró este viernes el choque copero de mañana ante la Real: «Es un partido bonito para la afición y el club, pero los de abajo, a competir. No quiero que nadie piense que es un partido para disfrutar. Haremos lo posible para intentar eliminarle. Hay muchos ejemplos en la Copa. Estas sorpresas sólo se pueden dar en el fútbol».

Hoy se liberan las entradas de socios que no se hayan retirado, por lo que los no abonados tendrán ya opción de adquirirlas. Por el ritmo de venta hasta ahora, desde el club se estima que no menos de 7.500 espectadores se darán cita mañana en El Toralín.

ANDÚJAR, LA NOVEDAD

David Andújar ya entrena con el grupo y posiblemente entre en la convocatoria. El entrenador aseguró que no se han ensayado penaltis y que el once inical lo comprondrán Ángel Jiménez y otros diez más.

ALGUACIL NO SE FÍA

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, valoró ayer el partido de Copa antes de viajar hoy a León primero y luego a Ponferrada. El técnico de Orio dijo que viene con todo a Ponferrada, aunque otra cosa es si pone sobre el césped a los más habituales de Liga y Europa League o si utiliza a los que han tenido menos minutos como hizo de salida en Cuenca: «Es una eliminatoria importante y queremos pasarla. Sabemos que ha habido sustos importantes, no sólo este año, sino también en los últimos. Así que tendremos que hacer una vez más un buen partido y dar nuestra mejor versión».

Después de que la Real jugase en un irregular terreno en Cuenca en la pasada eliminatoria, Alguacil fue cuestionado por lo que se encontrará en Ponferrada: «Es un estadio muy bonito y el césped está muy bien cuidado, aunque nunca hemos puestos excusas cuando nos han tocado campos que no están del todo bien. En este sentido, es como si fuera un equipo de Primera División».

SADIQ TAMPOCO ESTARÁ

Después de la marcha de Magunazelaia al Córdoba CF y de las lesiones de Zubimendi y Becker, ademásd de la que ya tenía de Traoré, la Real pierded otro efectivo. Sadiq Umar, titular en La Fuensanta, pero que en Liga apenas juega, se va cedido al Valencia CF.