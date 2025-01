El Real Madrid se regala una goleada frente al Deportiva Minera

Publicado por ÓSCAR BELLOT cartagena Verificado por Creado: Actualizado:

El Real Madrid no dio opción alguna a la Deportiva Minera y resolvió con una mansa goleada (0-5) el partido más plácido que recuerda en mucho tiempo. Los tantos de Valverde, Camavinga y Güler sentenciaron antes del descanso un choque en el que quedó plasmada desde el pitido inicial la abismal diferencia que existe entre un portaaviones y una coqueta goleta. Modric y de nuevo Arda Güler abrocharon en la segunda mitad el triunfo para el equipo de Ancelotti, que revolucionó el once, dio la alternativa a tres futbolistas de La Fábrica que aún no se habían estrenado de forma oficial con el primer equipo y ofreció media hora de Mbappé y Vinicius como regalo adicional de Reyes a una parroquia local que vibró como nunca, pese al repaso que sufrió su escuadra.

Lejos a acudir al duelo con un rival de Segunda RFEF imbuido de ese espíritu disipado que podía representar una trampa, el conjunto de Ancelotti salió determinado a sentenciar el pleito por la vía rápida y pasó por encima de un adversario que bastante tuvo con aguantar el chaparrón. Disfrutó pese a ello la afición de la Deportiva Minera, entregada en una tarde festiva en la que vio de cerca a un gigante que hizo honor a las expectativas completando el encuentro con seriedad exquisita. Así mostró su respeto el Real Madrid por el sueño de un modesto en tierra de navegantes, soltando amarras de inmediato para iniciar una travesía con mar en calma antes de poner rumbo a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España.