Jorrín no contempla salir de la SD Ponferradina en enero

Mario Jorrín fue el protagonista en la sala de prensa de El Toralín en el día de ayer tras el entrenamiento de la Deportiva. El cántabro apenas ha contado con minutos esta temporada. No ha debutado en Liga, mientras que en Copa no disputó el primer choque contra la Unión Montañesa de Escobedo por unos problemas físicos. Tanto a él como a Ángel Jiménez, que tampoco ha jugado en Liga, se refería el domingo Javi Rey en estos términos: «En la anterior eliminatoria lo hicieron muy bien y hoy de nuevo. Han dado un gran nivel después de no participar nada en Liga. Lo que han hecho, habla muy bien de ellos». Y el defensa se refirió ayer a ello: «Me encontré bien. También para mí fue una sorpresa después de tanto tiempo sin jugar, porque es difícil tener ritmo de competición. Ha sido medio año complicado, pero por fin he tenido los minutos que tanto añoraba. Tuve una lesión, recuperé mal y me daba dolor al tobillo. No sé ni lo que he tenido, porque me han dicho varias cosas diferentes, pero por suerte va mejor y ya puedo entrenar y jugar sin molestias».

A pesar de apenas haber jugado y de tener por delante a un jugador que está en un gran momento, como es Carrique, Mario Jorrín no se plantea dejar la disciplina blanquiazul en este mercado invernal: «No pienso en ello, estoy centrado en estar aquí y dar el máximo. Contaba con ello y sabía que iba a ser complicado. Toca trabajar cada día y estar al 100% para cuando me necesiten».

Centrados en el rival, así se refirió Jorrín al Sestao River: «No va a ser fácil. Vamos a tener que trabajar y competir al máximo. Ha ganado a equipos importantes fuera de casa y hay que tener cuidado y estar atentos en todos los aspectos».

Acabar bien

La Deportiva buscará su cuarto triunfo consecutivo en el choque de este sábado ante el Sestao Ríver, después de los logrados ante Club Gimnàstic, Lugo y Tarazona. Igualaría así su última marca más o menos reciente de choques seguidos ganados, que data de la recta final de la Liga 2021-2022, cuando encadenó precisamente cuatro con Bolo. Ganando, se colocaría de forma provisional en la segunda plaza, a la espera de lo que hagan el RC Celta Fortuna y la Real Sociedad B, que se enfrentan entre sí nada más acabar el choque de El Toralín. Sería un buen colofón para cerrar la primera vuelta y afrontar con grandes expectativas la segunda, que se iniciará el domingo de la próxima semana en Barcelona (Johan Cruyff, 15.30 horas).

Mercado

Podría debutar ante la Deportiva en las filas del Sestao River el recién fichado Relu, procedente del Yeclano Deportivo. El RC Celta Fortuna anunció ayer la llegada de Jones El-Abdellaoui.