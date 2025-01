La Ponferradina lucha por el subtítulo de invierno

Publicado por FRCO. ROBERTO OTERO Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Desde las tres y media de la tarde se pone en juego la segunda posición en el grupo I de Primera División Federación, que es lo mismo que el subcampeonato de invierno, pues con esta jornada acaba la primera vuelta. En Balaídos la Real Sociedad B, segunda con 31 puntos, visita al RC Celta Fortuna, mientras que en El Toralín la Deportiva, tercera con 30, se mide a un Sestao River que juega para huir de los puestos de descenso, de los que logró salir en la parte final del 2024 (está empatado a 20 puntos con el 16º). La Deportiva espera alcanzar la segunda plaza y meter presión a la Cultural, que tiene seis puntos más y que juega a las cinco de la tarde, cuando se esté disputando la recta final del encuentro de El Toralín.

El conjunto blanquiazul puede igualar la racha de cuatro victorias seguidas de la recta final de la temporada 2021-2022 y acabar la primera vuelta con 33 puntos. Javi Rey no podrá contar con el lesionado Álex Costa. Esta semana todos los mediocentros, salvo Borja Fernández, no han entrenado con normalidad. El vigués podría ser una de las principales novedades en el once, igual que Álvaro Ramón y Ernesto Gómez y/o Álex Mula con respecto al choque ante el Tarazona, último jugado en Liga hasta ahora. De todos modos, el preparador ourensano afirmó ayer que salvo el referido Álex Costa y Nacho Castillo, todos los demás hombres estarán a su disposición. Y con respecto al último partido liguero, también sería novedad en la convocatoria la presencia de David Andújar. Lancho está apercibido de suspensión y hasta siete jugadores tienen tres cartulinas amarillas.

Vuelve Ángel Viadero al estadio en el que fue entrenador local en la temporada 2008-2009, en la que fue destituido a los dos tercios de campaña tras una derrota ante el Real Sporting B y una destacada trayectoria en la Copa del Rey. En ella se le ganó 1-0 al Sevilla FC en el partido de ida de dieciseisavos de final. El cántabro pierde a uno de sus pilares en el mediocentro como es Adri Gómez, que es baja por acumulación de amonestaciones. Palacín está lesionado y Gálvez se ha ido al RC Recreativo. En el lado contrario podrá contar con el recién fichado Relu y con el recuperado Carlos Blanco. Ion Etxaniz y Leandro Martínez con cuatro goles cada uno son los máximos realizadores verdinegros.

El Ríver es el tercer mejor visitante del grupo (12 puntos), sólo por detrás de Cultural y Deportiva. Ha sido capaz de ganar en León y San Sebastián a los equipos que en la actualidad ocupan las dos primeras posiciones de la clasificación, además de conseguirlo también en Copa Federación en Lugo.

ÁRBITRO, PRECEDENTES Y JORNADA

Dirige el encuentro el pontevedrés de 26 años Álvaro Juncal Moreira (Comité Gallego). Ésta es un primera temporada en la categoría, en la que ya ha pitado a la Deportiva. Fue en la jornada 1, choque que perdió el cuadro berciano 0-1 ante la Real Sociedad B. De hecho, de los seis duelos dirigidos en esta Liga, sólo uno acabó con triunfo local.

Seis veces se han medido la Deportiva y el Sestao Ríver en Ponferrada, con tres resultados de 2-1, dos de 1-1, entre ellos el de enero del 2024, y un 4-1. Por tanto, el conjunto verdinegro nunca ha ganado en campo berciano.

Antes del partido se repartirán de forma gratuita 400 raciones de paella en la fachada sur del estadio.

Además de los partidos citados, hoy también se disputa el Ourense CF-Lugo y el Club Gimnàstic-Gimnástica Segoviana, en el que el cuadro tarraconense tratará de recuperar plaza de play off y adelantar a la Deportiva.

PROMOCIÓN

Aunque no se vaya a disputar finalemnte el partido de baloncesto previsto inicialmente para esta tarde, Ciudad de Ponferrada y Deportiva ofrecen un descuento de un 50% en la entrada del partido del equipo de la acera de enfrente. Los socios del Ciudad podrán retirar entradas a mitad de precio para el Deportiva-Sestao Ríver en las oficinas de El Toralín en las horas previas al duelo. Por su parte, los socios de la Deportiva que acudan al Ciudad de Ponferrada-Melilla Ciudad del Deporte del martes pagarán la mitad de la entrada presentando en la puerta del Lydia Valentín el carnet del club de fútbol.