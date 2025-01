Carlos Álvarez jugará el Mundial con España

Los Hispanos contarán con un refuerzo de lujo para el Mundial. El ademarista Carlos Álvarez se sumó este lunes a la convocatoria después de que Jordi Ribera le llamase de urgencia para suplir al lesionado Kauldi Odriozola. Estaba avisado desde antes de Navidad por el propio seleccionador, era el primero de la lista en caso de necesidad y, aunque ya no lo esperaba, la sorpresa saltó en la mañana del lunes. La selección española debutará este jueves contra Chile y el máximo goleador de la Asobal se muestra «feliz» por unirse a la «familia» en una cita de altura. «La verdad es que me siento contento, ha sido toda una sorpresa», señala a este periódico.

«Nunca es agradable disfrutar de algo tan histórico como es el debut en un Mundial por la baja por lesión de un compañero que además, a nivel deportivo, resulta fundamental para la selección», añadía después a la agencia efe el propio Carlos, que tuvo que abandonar León de urgencia para coger un tren rumbo a Madrid. Nadie sabe a ciencia cierta los planes de Ribera, pero todo apunta a que contará con más minutos de lo que se podría esperar. Eso sí, llega con la desventaja de no haber disputado los partidos de preparación con el resto de la plantilla.

A sus 21 años, el gallego —que la próxima temporada abandonará el Ademar para sumarse al Sporting de Portugal— ya había debutado con la absoluta en 2024 y estuvo en la prelista del Mundial. Fue el pasado mes de noviembre con el equipo español en los encuentros de clasificación para el Europeo 2026 ante Italia y Letonia. Ahora le llega la gran oportunidad de pelear por algo grande. Como siempre, los Hispanos pelearán, mínimo, por meterse en la lucha de las medallas. Después del debut, le esperan Japón (el sábado 18 de enero) y Suecia el 20 para cerrar esta primera fase.

Pero el extremo gallego no será el más joven de un ya de por sí rejuvenecido conjunto español, que presentará en escena a los bisoños Ian Barrufet y Víctor Romero, de 20 años, así como a los mellizos Petar y Djordje Cilkusa, que cumplieron los 19 el pasado mes de diciembre. Una falta de experiencia que el conjunto español parece dispuesto a compensar con más trabajo y lucha que nunca, como demostró con la victoria (33-31) que cosechó el pasado sábado en Castellón sobre Noruega, uno de los claros aspirantes a medalla en el torneo.

Antes de salir del conjunto marista a final de esta temporada, Carlitos Álvarez quiere dejar al equipo en puestos de Europa. «Quiero salir por la puerta grande». A nivel individual va camino de amarrar su segundo título de pichichi. Ya lo hizo la pasada campaña y ahora comanda esa lista con 96 goles. Reconoce el extremo derecho que «tomar la decisión de irme tenía dos vertientes: la deportiva, que supone un salto importante, y la personal. No ha sido fácil porque he valorado el esfuerzo que hizo Ademar, lo a gusto que he estado desde el primer momento, porque me he sentido muy valorado y he crecido como jugador y persona, por eso nunca olvidaré a este equipo».

Álvarez sustituye en la lista de España al lesionado Kauldi Odriozola, quien «a los cinco minutos de la segunda mitad del partido ante Noruega sufrió una rotura fibrilar en el gemelo», tal y como anunció el propio seleccionador español.

En cuanto al Abanca Ademar, esta semana recuperará al resto de jugadores para seguir con su pretemporada invernal. No estará Popovic, lesionado de larga duración, ni ahora tampoco Carlos Álvarez. El resto, incluido Álex Lodos, se irán sumando a las sesiones dirigidas por Luis Puertas y Raúl García.