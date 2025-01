Raúl Llona resta importancia a la mala racha de la Cultural en el Reino

Ganar en casa se ha convertido en una cuestión de estado para la Cultural. Los de Llona reciben este domingo a Unionistas —que contará con más de un millar de aficionados en las gradas— en una nueva oportunidad para romper la mala racha como locales y mantener —o ampliar— la distancia con sus perseguidores. «Ha sido una buena semana porque se están haciendo bien las cosas y además pudimos entrenar con todo el equipo a excepción de Amigo». El portero suplente «evoluciona bien» y «pronto estará con nosotros», dijo sin cerrar la puerta a un posible fichaje.

«Intentamos darle normalidad al partido contra Unionistas, no es del todo justo volverse locos porque los resultados no llegan en casa, estamos mucho más cerca de ganar en el Reino», señala el entrenador riojano, que ve a su rival como «un equipo aguerrido, solo lleva tres derrotas en la temporada aunque tiene once empates. Será un duelo competivo e igualado y no debemos olvidar que en esta segunda vuelta muchos equipos cambian sus modelos de juego cuando se miden a nosotros». Insiste en que no encuentra una respuesta a por qué llevan tantas derrotas en León. «Hay que jugar el balón para contar con más opciones de vencer».

Una de las buenas noticias para la Cultural es el regreso de Víctor García, aunque no será de la partida por el tiempo que lleva de baja. «Necesita encontrarse con más confianza, estoy contento de tenerle ya».

Sobre el hipotético regreso de Luis Chacón al Deportivo de La Coruña en este mercado, Llona cerró toda posibilidad. «Es jugador de la Cultural hasta el 30 de junio que termine su cesión con el club. No hay cláusula de ningún tipo», subraya el máximo responsable del banquillo. En cuanto a los goles encajados en estas últimas jornadas, el preparador defiende a los suyos y pone como ejemplo el duelo en Lugo (1-4). «En una acción puntual que fuimos blandos nos hicieron el tanto, pero por lo demás fue bien».

Llona entiende el cabreo de sus jugadores cuando no juegan. «La situación es la misma para todos, decidimos en función de los estados de forma, del día a día y del plan de partido. Tenemos cuatro centrocampistas muy buenos, casi pongas al que pongas sabes que te va a rendir».

No siente que haya dado con un once tipo. «Contamos con muchas variantes y la información del día a día es lo que decanta la balanza en los posibles cambios».