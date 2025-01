Una de cal y otra de arena para recibir al FC Andorra

Publicado por FRCO. ROBERTO OTERO Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Andrés Prieto podrá jugar este domingo ante el FC Andorra desde las doce del mediodía en El Toralín. El arquero ha entrenado como un toro y atrás queda el golpe que sufrió en Sant Joan Despí el pasado domingo y que preocupó a todos, obligándole a abandonar el encuentro. Distinto es el caso de Álex Costa. Ya apuntábamos después de su lesión que posiblemente su vuelta tardase como mínimo un mes y medio. El mismo se cumple en la semana del partido de Salamanca. Aunque Javi Rey no descartó ayer que entre en la convocatoria, de sus palabras se desprende que es muy precipitado: «Es muy difícil que Álex Costa entre en convocatoria. La recuperación va más lenta de lo que esperábamos. Es una lesión en una zona complicada y no vamos a correr ningún riesgo. No está descartado al 100%, pero es muy difícil su participación este domingo». Otro que posiblemente falte sea Ernesto Gómez. El futbolista tiene problemas en el isquiotibial y es seria duda. El preparador auriense aseguró que Jürgens está listo para jugar.

La sanción de dos partidos a Kevin Sibille sorprendió a todos, incluido al técnico. Aunque tampoco lo desveló, parece claro que volverá al 4-2-3-1, tras salir en Barcelona con un 5-4-1.

Por otro lado, Javi Rey valoró así el XXV aniversario de Silvano como presidente: «Es difícil estar 25 años en el cargo. Quiere decir que está haciendo muchas cosas bien. Es un caballero del fútbol de los que quedan pocos. Yo lo veo como un segundo padre, mi padre aquí en El Bierzo. Es una persona de diez».

PARA HOY

Sólo tres partidos de la jornada 21 se disputan en la tarde de hoy. Son Bilbao Athletic-Sestao Ríver, Real Unión Club-Gimnástica Segoviana y Ourense CF-Barcelona Atlètic. En tres grandes encuentros que miden a conjuntos que peleen por el play off y por el ascenso tendrá lugar mañana. A mediodía están programados el Deportiva-FC Andorra y el Arenteiro-Barakaldo CF y por la tarde se juega el Cultural-Unionistas. Si la Deportiva gana y no lo hace por dos goles menos que el Barakaldo CF, mantendrá la segunda posición y se colocaría de forma provisional al acabar su choque a cuatro puntos del líder.

PARTIDO DE SALAMANCA

Un autobús ya ha llenado la Federación de Peñas para el viaje a Salamanca del próximo fin de semana. Cuesta entre 18 y 25 euros, a lo que hay que sumarle el precio de las entradas (3 y 20 euros). Se pueden comprar las entradas en la página web de Unionistas o en el barde la Deportiva, en el bar del estadio tras el partido de mañana y el miércoles por la tarde y en el número de whatsapp 613545436. Por su parte, Peña Durandarte 1922 también tiene organizado viaje. Cuesta 48 euros (viaje y entrada) y hasta el jueves 30 puede realizarse la inscripción en el bar Lubersil.