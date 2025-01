La Ponferradina quiere afianzarse en la segunda plaza

Publicado por Francisco Roberto Otero Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

La Deportiva defiende el segundo puesto. A partir de las doce del mediodía recibe al FC Andorra, uno de los favoritos al inicio de la Liga, pero que con un mal rendimiento en los partidos de fuera de casa, no está peleando por el primer puesto. Antes de empezar la jornada ocupaba el 10º con cinco puntos menos que la formación berciana y viene en crisis tras la primera derrota como local, que le costó el puesto de entrenador a Ferran Costa. Por ello, el cuadro tricolor llegará a El Toralín como una gran incógnita.

Los horarios de esta jornada hacen que Deportiva y Barakaldo CF actúen a la vez, con lo que ambos se jugarán la segunda plaza, ya que parten empatados a puntos y sólo separados por un gol en el coeficiente general. Y como la Cultural juega por la tarde, el conjunto de Javi Rey tiene la opción de acercarse de forma provisional a cuatro puntos del líder del grupo.Para buscar la décima victoria del campeonato no podrá contar el técnico ourensano con Álex Costa, que aún no está recuperado de su lesión en el pie. Además del lesionado Nacho Castillo, está sancionado Kevin Sibille por su expulsión en Sant Joan Despí. Andrés Prieto está listo para defender el arco tras recuperarse de un golpe en la cabeza producido ante el Barcelona Atlètic. Las principales incógnitas son si el equipo volverá a la defensa de cuatro —parece que sí—, si será Lancho o Andújar el que juegue junto a Ger Nóvoa en caso de que forme con esos cuatro hombres atrás, y si Cortés volverá al once o si Borja Valle repetirá en punta.Tras el descenso del año pasado, el conjunto andorrano compuso una potente plantilla que partía como la gran aspirante para el ascenso directo. De los últimos siete partidos ha perdido cinco y de los últimos nueve sólo ha ganado dos, ambos a conjuntos de la zona baja de la clasificación. Únicamente ha vencido dos veces fuera de casa, que fueron los que precedieron y sucedieron al choque ante la SD Ponferradina en la primera vuelta: 0-1 a Tarazona y Sestao Ríver, este último el 21 de septiembre. En ambos casos el gol del triunfo fue obra de Lautaro de León, jugador de la cantera del RC Celta. Es con siete goles el máximo realizador del cuadro tricolor. Tres ex blanquiazules figuran en las filas del FC Andorra. Son Erik Morán, que está lesionado, Pablo Trigueros y Josep Cerdà. Se espera que estos dos últimos sean titulares, aunque hay que insistir que el cambio de entrenador abre todos tipo de posibilidades. Alberto Solís, lesionado contra la Deportiva en septiembre, sigue de baja.

Dirige el encuentro el moañés de 37 años Daniel Pastoriza Iglesias (Comité Gallego). La presente es su cuarta temporada en al categoría. Ha pitado cuatro veces a la Deportiva, saldadas con tres triunfos por 1-0 en El Toralín, entre ellos el de esta campaña ante Unionistas CF, y un 0-0 la pasada campaña en el derbi en León. Por tanto, ni ha perdido ni ha encajado goles con este trencilla y siempre ha vencido en casa la formación berciana.

UN SOLO PRECEDENTE

En la primera vuelta el partido también se jugó a mediodía. Acabó 1-1, aunque la Deportiva mandó cuatro balones a los palos. Marcó Sibille, hoy ausente.El único precedente de este partido fue el 1-4 de 2ª División en el debut en casa de Juanfran García como entrenador del conjunto blanquiazul. Fue una de los mayores muestras de superioridad de un equipo sobre la Deportiva que se ha visto en El Toralín en mucho tiempo.

Si el conjunto berciano vence, dejaría a su rival a su rival a ocho puntos y le ganaría el coeficiente particular tras el 1-1 de la 1ª vuelta