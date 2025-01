El Bembibre HC planta cara al Cerdanyola aunque acaba perdiendo (3-1)

Publicado por Javier Pérez Bembibre Verificado por Creado: Actualizado:

El Bembibre HC perdió en su visita a la pista del Cerdanyola Hockey por el resultado final de 3-1. La 13ª jornada de la OK Liga Iberdrola no pudo ser más dura con el conjunto del Bierzo, que a pesar de las ausencias de varias jugadoras, plantó cara a su rival y en su casa, cerrando con derrota la primera vuelta liguera.

En un encuentro marcado por la tremenda igualdad, las decisiones y aplicaciones del reglamento toman una importancia vital dependiendo del criterio arbitral. El primer gol de las locales llegó con una falta directa con tarjeta azul sobre Laura Porta. Irene Torres acertó en su mano a mano con Fer Tapia, poniendo por delante a su equipo, pero sin opción a defender esa falta como aseveró la colegiado, por estar a menos de cinco segundos del final de la primera mitad, resulta que restaban 5,8 segundos, sin marcar crono ni marcar con la mano en caso de no haber crono.

Tras el paso por vestuarios, la dinámica siguió, con un Bembibre serio y jugando de tú a tú al Cerdanyola. Carla Castro marcó el segundo para su equipo de nuevo tras una falta directa, colocando en franca ventaja a las verdiblancas. Pero las Águilas no se arrugaron y siguieron jugando con seriedad, con ocasiones, con lanzamientos que no entraron o bien encontraron el marco de la portería o la portera rival. La mala definición en esos disparos no mermó la voluntad de las de Don Carlos Figueroa, que encontraron premio a la constancia en el minuto treinta y seis de partido, cuando la acción de Txell Gimeno, encontró la red contraria. Con el 2-1, las del Bierzo cerraron filas atrás y se volcaron sobre el área local, con muchas ocasiones pero con escaso acierto.

A falta de dos minutos y medio, otra falta directa contra la portería de Tapia, era ejecutada por Gema Solé, que ponía un insalvable 3-1 para las locales. El sabor agridulce del juego bien hecho y de la negación de algún tipo de premio es lo que deja este tipo de partidos, en los que incluso se observaron hostilidades hacia el público berciano allí asistente. Las dos tarjetas azules recibidas por Laura Porta en el encuentro de hoy, la deja fuera del partido ante el Mataró. Toca seguir trabajando y mostrar el buen juego del Bembibre H.C cuando dejen jugar correctamente.