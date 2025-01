La jueza admite a trámite la querella del Nàstic contra el árbitro leonés Eder Mallo

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona ha admitido a trámite la querella presentada por el Nàstic de Tarragona contra el colegiado Eder Mallo Fernández, que arbitró el partido que el equipo tarraconense jugó contra el Málaga en el Nou Estadi el 22 de junio del año pasado, según anuncia el periodista Àngel Juanpere en el Diari de Tarragona. Eder nació en Bilbao hace 31 años y reside en Santa María del Páramo desde hace mucho tiempo (adscrito al Colegio de Árbitros de Castilla y León).

La jueza, en el auto, señala que de la querella presentada se desprenden presuntos indicios de la comisión de los dos delitos que señala el Nàstic: falsedad documental y otro de corrupción en el deporte.

El documento del Juzgado, al que ha tenido acceso el Diari de Tarragona, recuerda que sobre el delito de falsedad documental, el árbitro, al finalizar el partido, confeccionó el acta en la que indicó que fue precisa la realización de la prórroga reglamentaria para resolver cuál de los dos equipos ascendía de categoría. En concreto, señaló textualmente. «Una vez nos encontramos en los vestuarios, pudiendo acceder a ellos gracias a la ayuda de la fuerza pública, se producen multitud de incidentes en la puerta de nuestro vestuario. Llegamos a temer por nuestra integridad física al ver que abrían la puerta y nos increpaban. La seguridad presente nos indica que le es imposible retirar y controlar a esta gente porque, según nos dicen, son varios directivos y propietarios del club».

Precisamente, a raíz de esta acta arbitral el Nàstic fue sancionado con 9.000 euros y el cierre del estadio durante cuatro partidos oficiales.

Pero este redactado contrasta con el confeccionado por los Mossos d’Esquadra. Estos indicaron que, efectivamente, en la zona cercana al vestuario, particularmente en el túnel, se produjeron insultos contra el árbitro. Y especifica: «hacer constar que en ningún caso se vio comprometida la integridad física de los árbitros ya que el vestuario de estos se encuentra en un pasillo de acceso restringido y garantizado por vigilantes de seguridad».

Consta, además, la grabación efectuada por un detective privado de la agencia Método 3 en el que este y el árbitro mantienen una conversación en noviembre del año pasado en el que el colegiado manifiesta: «Yo les dije a estos como entren nos tenemos que pegar si no vamos a quedar aquí como tontos, y dijo no no, aquí no entra nadie. Sé que no es agradable opero ya está. No me ha agredido ni Dios».

El segundo delito

El auto judicial recalca de nuevo que de la querella se deriva indicios de delito de corrupción en el deporte. En la querella se incluye que, según la investigación privada llevada a cabo por el detective Paco Marco, por encargo del Nàstic, en una cena previa a la celebración del partido, varias autoridades de Andalucía y de la ciudad de Málaga manifestaron ante la dueña del restaurante, que tenían el partido controlado y que lo único que les preocupaba era la reacción del público.

Pero hay más. Una noche previa al partido, el colegiado le dijo a un amigo, camarero de un bar de Salou, que «al 3 del Nàstic le tengo la matrícula tomada». Y precisamente en el minuto 63 del partido expulsó al mencionado número 3, Nacho González. Así se recoge en la investigación llevada a cabo por la agencia Método 3.

Consta además que el árbitro conocía con antelación que iba a pitar este partido, y que probablemente le iban a subir de categoría, pasando de los 20.000 euros anuales a los 100.000, e instó excedencia en su cargo de policía local en la localidad de Tineo con anterioridad a la celebración del encuentro.

Asimismo, ante el investigador privado, meses después del partido, le manifestó un sesgo personal de animosidad ante la ciudad de Tarragona y el cuerpo de los Mossos d’Esquadra.

Se relata en la querella que durante el partido procedió a mostrar tarjetas a jugadores del Nàstic de manera inexplicable desde el punto de vista reglamentario. Según el perito, con conocimientos técnicos en la materia, se identifican más de 13 errores arbitrales flagrantes, entre ellos nueve acciones de los jugadores del Málaga que deberían haber sido sancionadas con tarjetas amarillas.

También otros errores, como el producido durante la prórroga, todos ellos favoreciendo al Málaga. Y se que prolongó irregularmente el partido hasta que el Málaga marcó gol, consiguiendo empatar en el minuto 124, tras los cual decretó de manera inmediata el fin del partido.

Citar a testigos

En el auto, la magistrada no impone medidas cautelares ni fianza. Sí que acuerda citar al querellado así como a varios testigos, como la propietaria del restaurante de Tarragona y el amigo camarero de Salou, como publica el Diari de Tarragona.