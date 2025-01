El Ademar no renuncia a tener su ciudad deportiva

Contar con su propia ciudad deportiva. Ese es el viejo sueño de la actual cúpula del Abanca Ademar que no termina de materializarse, pero que su presidente, Cayetano Franco, trata de hacer realidad. La idea viene de lejos, lo mismo que el lugar «idóneo» donde ubicarla, aunque el Ayuntamiento de León pasó de mostrar su predisposición a ‘echarle un cable’ hace ahora cuatro años a dar la callada por respuesta. Desde la entidad consideran que el CHF podría albergar una residencia donde alojar a futuros jugadores, al tiempo que se comprometen a darle un lavado de cara al pabellón y convertirlo en la sede única en la que entrene la cantera, una de las más grandes e importantes de toda la ciudad.

Presente y futuro

Un proyecto guardado en el cajón que Franco insiste en llevar a cabo pensando en el presente, pero sobre todo en el futuro de un club que podría dejar de presidir este mismo año si aparece una nueva candidatura. Y es que antes de que finalice la actual temporada deben convocar elecciones. Si no hay sustituto, el también empresario continuará al frente otros cuatro años.

Uno de los quebraderos de cabeza de la directiva es la cesión del pabellón Ventas Oeste para que la base entrene y juegue sus partidos como local. Agradecen al Consistorio el haberles concecido un único lugar —hace unos años la cantera estaba dispersa en varias instalaciones deportivas de la ciudad y su alfoz— pero consideran que ese emplazamiento no es el idóneo. Muchos padres se han quejado en repetidas ocasiones del «estado de abandono» que presenta el Ventas así como de la falta de seguridad. De momento, el Ayuntamiento tiene previsto arreglar los vestuarios. Un movimiento «insuficiente», según señalan fuentes del club a este periódico.

Sin respuesta clara

Muerto el proyecto de levantar el ‘Ademar Arena’ —un pabellón propio con pista de entrenamiento anexa que se pensó construir en la Lastra— el CHF es el objeto de deseo de Cayetano Franco. Allí hay espacio para crear una residencia y una pista para entrenar. «Seguimos insistiendo al Ayuntamiento», confirma a este periódico el mandatario.

Sin embargo, aunque la sintonía con José Antonio Diez y Vicente Canuria es buena, no logran arrancarles el «sí» definitivo con el que poner en marcha la tan ansiada ciudad deportiva del Abanca Ademar, básica para «mejorar» en su profesionalización como club. Ha habido varios contactos, e incluso en 2020 estuvo cerca de producirse la cesión del CHF para albergar a toda la cantera, pero finalmente no llegó a buen puerto. Habrá que ver si la insistencia del presidente termina por dar sus frutos o vuelve a quedarse en el limbo como ya pasó con otros proyectos que no vieron la luz.