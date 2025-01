Pibe: «Hay que salir a por todas frente al Sestao»

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

No vale especular. Sea el rival que sea. Y más si ante esa piedra la Cultural ya ha tropezado, precisamente en el Reino de León. Eso lo tiene claro el centrocampista de la Cultural, Pibe, que espera que su equipo afronte la visita al campo de Las Llanas este sábado (20.00 horas) «enfocado desde el minuto uno».

El jugador argentino valoró el triunfo de la pasada jornada ante el Unionistas por 4-3, pese a los apuros finales, y su gol, primero de la temporada con la Cultural supuso «una liberación, porque había esa espinita clavada», dijo. Pibe resta importancia a la diferencia de puntos (siete) con su inmediato perseguidor, la SD Ponferradina, y prefiere, insistió «no mirar ahora la clasificación, sino cuando queden dos o tres jornadas, porque se trata de seguir igual que hasta ahora, compitiendo en cada partido, sin mirar quién viene detrás».Sobre su rival de este sábado, el primero que logró derrotarles en la actual temporada, asaltando el Reino de León (1-2), el exjugador del CD Arenteiro reconoce que Las Llanas es uno de los terrenos complicados de la categoría por sus características y por ello reiteró que afrontarán la cita «intentando evitar que en un descuido puedan anotar un gol, porque sería muy complicado remontar y si no estás al cien por cien te meten tres y te vas triste a casa», comentó.En este sentido calificó al equipo de Viadero como el típico conjunto vasco «que practica un fútbol directo y que, aunque hasta ahora no haya ganado mucho en casa, no significa que no pueda hacerlo en cualquier momento», sentenció. Por eso no vale especular para Pibe solo vale salir a por todas.

SANCIÓN DE ANTIVIOLENCIA

Antiviolencia ha propuesto una sanción que puede llegar a 3.001 euros y seis meses sin acceder a un recinto deportivo a un hincha de la Segoviana al que se le identificó como autor del lanzamiento de un asiento en el Reino de León.