«Si llegan los goles, estaremos contentos»

Pau Ferrer fue presentado este jueves como nuevo jugador de la Deportiva. Le acompañó Yuri, que afronta su primer mercado como secretario técnico. El jugador cadufero consideró un honor que ‘O Fenómeno’ se interesase por él. Parco en palabras, el delantero, que llevará el número 12 en su camiseta, habló de cómo le han ido las cosas hasta ahora en la temporada y cómo espera que sean en la Deportiva: «Empecé jugando, pero no tuve la suerte necesaria con el gol. Ahora intentaré devolver la confianza que me ha demostrado la Ponferradina. Llego a un equipo que me ha recibido con los brazos abiertos, muy humano. Vengo a aportar trabajo y compromiso y si llegan los goles, estaremos más contentos. Es un equipo histórico en el que han jugado grandes futbolistas. ¡Ojalá pueda devolver a esta ciudad donde se merece!».

Su cesión por parte de la UD Las Palmas es hasta final de temporada.

MERCADO

El secretario técnico deportivista da por cerrado el mercado invernal, a pesar de que se hayan producido dos salidas y sólo haya llegado un fichaje: «La plantilla está prácticamente cerrada, salvo que aparezca algo que nos aporte muchísimo. Estamos contentos con lo que tenemos y el entrenador también. ¡Ojalá lo hagamos lo mejor posible y consigamos el objetivo!».

De todos modos, la Deportiva sigue trabajando y de aquí a la noche del lunes no se descartan ni alguna salida ni que llegue alguien.

Si la UD Ibiza provocó que uno de los máxinos goleadores del grupo I abandonase el mismo, en este caso Davo de la Gimnástica Segoviana, ahora puede hacerlo el máximo realizador. Maroan, delantero del Barakaldo CF cedido por el Deportivo Alavés, está a punto de firmar por el Athletic Club, que pagaría tres millones de euros por su traspaso. Así, ya no vendría con el cuadro aurinegro el próximo viernes a jugar en El Toralín.