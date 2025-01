La bestia negra de la Cultural teme el zarpazo del León

La Cultural tiene en frente este sábado a su bestia negra, el Sestao River, equipo con el que ha perdido en los dos últimos encuentros, además en el Reino de León. El líder del Grupo I de Primera Federación, Cultural y Deportiva Leonesa, busca este sábado —20.00 horas— la revancha ante el que fuera su primer verdugo en esta temporada, el Sestao River, que le arrebató la condición de invicto en la undécima jornada tras vencer en el Reino de León (1-2), aunque ahora atraviese dudas después de las dos últimas derrotas.

En esta cita se medirán dos tendencias contrapuestas, el mejor equipo visitante ante el peor local, lo que ha lastrado sus buenos números a domicilio con triunfos ante los dos primeros, Cultural y Ponferradina.

Los leoneses, que volverán a estar acompañados en las gradas de Las Llanas por sus aficionados, tienen las bajas por sanción federativa de Lanchi y Diego Barri, el primero por la expulsión con cartulina roja directa por dura entrada al unionista Vergés y el segundo por haber acumulado ante el equipo charro la quinta tarjeta amarilla. Además, tampoco estará ante el Sestao River el guardameta Amigo, que apura su recuperación, ya que volverá a estar en la convocatoria el lateral derecho venezolano Víctor García, que ya lo estuvo en el último compromiso ante el Unionistas de Salamanca (4-3), aunque no llegara a actuar. En esta oportunidad parece contar con opciones reales, no solo de disfrutar de minutos, sino puede que incluso de estar en el once inicial, ya que los dos jugadores en esta posición Guzmán Ortega y José Manuel Cabrera «Lanchi» la dan pie a la titularidad, el primero por lesión y el gaditano por sanción.

La otra alternativa que pudiera barajar el técnico Raúl Llona para cubrir la banda derecha defensiva sería utilizar a alguno de los centrales, Quique Fornos o Rodri Suárez, o incluso, decantarse por repetir la solución que empleón en el último encuentro al quedarse en inferioridad numérica, colocando a Kevin Presa, pese a que no estuvo nada afortunado en dicha demarcación.

El resto del equipo, en principio, podría ser muy parecido al que ha utilizado el técnico riojano en los dos compromisos anteriores, a pesar de que frente al Unionistas de Salamanca, la desconexión después de colocarse en el marcador con un contundente 4-0, pudo costarle caro.

La Cultural tan solo ha encajado una derrota como visitante en Barakaldo (3-0) y fuera de su domicilio se ha mostrado muy sólida, convirtiéndose en el enemigo más peligroso para todos sus rivales. La alineación probable para este sábado de la Cultural y Deportiva Leonesa bien puede ser la formada por Bañuz; Víctor García, Fornos, Satrústegui, Álvaro; Kevin Presa, Bicho; Pibe, Samanes, Chacón y Manu Justo.