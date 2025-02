Llona: «No defendimos con contundencia el gol del Sestao»

El entrenador de la Cultural, Raúl Llona, se lamenta de los dos puntos cedidos en el tramo final del partido ante el Sestao River este pasado sábado en Las Llanas: «En este encuentro no se crearon muchas ocasiones. Tuvimos una de Manu Justo en la primera parte, pero no nos pudimos adelantar. Debo volver a reiterar la dificultad de este terreno de juego. Al ponernos por delante, creímos que con una buena defensa y con las innumerables faltas que nos pitó el colegiado en la segunda parte, pensamos que teníamos la victoria en nuestra mano, pero quizás en esa jugada en el último minuto no defendimos con la contundencia necesaria», reconoce.

Llona se refiere a que el mal estado del campo de Las Llanas no favoreció al juego de su equipo: «Nosotros teníamos jugadores con un talento increíble, pero era imposible dar dos pases seguidos en este terreno de juego. Hay que tener en cuenta también que es difícil ganar a cualquier equipo de esta categoría». Sobre el punto logrado en Las Llanas, el entrenador riojano indica: «Sumamos un punto más. Intentamos llevarnos los tres, pero hay que tener en cuenta que fuera de casa empatar siempre tiene un valor por el contexto difícil en el que jugamos el partido con un terreno de juego complicado».

ANTÓN ESCOBAR Y MANO EN EL GOL

El delantero de la Cultural Antón Escobar afirma que ante el Sestao River (1-1) «nos veíamos ya con los tres puntos y por eso deja un cierto sabor agridulce el resultado cuando te empatan en el minuto 90, pero el empate es bueno, aunque es cierto que podíamos haber logrado una victoria importante por las circunstancias del campo, que estaba impracticable y haber ganado hubiera tenido un mérito tremendo». De hecho, el delantero culturalista considera que, antes de la igualada, el partido estaba «controlado —insiste-, porque pese a que el rival insistía con balones al área, no acababa de generar peligro». El jugador gallego fue el autor del tanto culturalista que adelantaba a su equipo en el marcador en el minuto 64, en una acción muy protestada por el equipo local que entendió que el balón rechazado había golpeado en su mano antes del remate.