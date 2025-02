La Diputación responsabiliza al Ayuntamiento de Astorga del mal estado en los campos de Cosamai

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León apunta al Ayuntamiento de Astorga como responsable de la situación que presentan los vestuarios en las instalaciones deportivas de Cosamai, propiedad de la administración provincial. Ante las quejas de los padres, usuarios y clubes que utilizan los vestuarios por su estado deplorable y las quejas que según ellos han recibido “la respuesta por callada por parte de la Diputación”, la institución provincial apunta al Consistorio como principal responsable aduciendo que en su día no cumplió con el convenio y que debido a ello no se puede firman uno nuevo.

En su escrito la Diputación apunta que “el convenio suscrito el 8 de febrero de 2019 entre el entonces presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, y el entonces alcalde de Astorga, Arsenio García Fuertes, y cuya vigencia era del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, establecía como obligación del Consistorio el mantenimiento de las instalaciones. De hecho, se especifica que el Ayuntamiento debe “asumir la responsabilidad de la índole que fuera, por daños y perjuicio ocasionado durante el uso de lo cedido, fuese a personas o a bienes, con el compromiso de realizar las reparaciones correspondientes. A tal efecto, el Ayuntamiento de Astorga se obliga a contratar una póliza de responsabilidad civil que cubra los posibles daños por un importe mínimo de 300.000 €”.

Plano facilitado por la Diputación de la propuesta de proyecto.

Y añade que el Ayuntamiento no ha cumplido con su obligación de mantenimiento de las instalaciones “pese a su evidente estado”.

Además añade que “ ante el estado en el que se encontraban las instalaciones, una brigada de la Diputación de León compuesta por cuatro operarios adecentó los vestuarios durante una semana en mayo de 2022 a petición del diputado de Patrimonio, José Pellitero. Aunque era obligación del Ayuntamiento de Astorga, se pretendía así prevalecer la seguridad y la limpieza de todas las personas usuarias”.

En su escrito la institución provincial asegura que en un escrito enviado por el Ayuntamiento de Astorga a esta el 13 de noviembre de 2023 “el Consistorio asegura que “es intención de este ayuntamiento, como se le ha manifestado de manera verbal a la diputada Dª Carolina López, hacer las inversiones necesarias en dichas instalaciones, para que la práctica deportiva de nuestro jóvenes resulte por completo satisfactoria y no como en la actualidad por el deterioro de las mismas, también es importante recordar que desde el mes de julio se han hecho arreglos de mantenimiento en dichas instalaciones, como pintura, arreglo de banquillos, resembrado de césped, entre otros”.

Añadiendo además que “el convenio finalizó sin que se cumpliera ni ese compromiso ni otros, como la reparación de la red de alcantarillado municipal que actualmente pasa por terrenos de la Diputación, pese a que el equipo de gobierno anterior (2019-2023) lo incluyó en un Plan de Cooperación Municipal, concretamente en el de 2023. El equipo de gobierno actual (2023-2027) del Ayuntamiento de Astorga, lo eliminó de estos planes provinciales, sustituyendo por otros proyectos, tal y como se aprobó en pleno de la Diputación de León”.

En su escrito apunta también que “el convenio de 2019 caducó el 31 de diciembre de 2022, pero no se puede firmar uno nuevo hasta que no se cumplan todos los puntos del anterior, tal y como establece la Diputación de León con todas las administraciones y organismos con los que rubrica cualquier tipo de acuerdo. El nuevo convenio, que por tanto no podrá ser firmado hasta que el Ayuntamiento no cumpla con sus compromisos anteriores, establece de nuevo las obligaciones de ambas partes, entre ellas acometer la reparación de la red de alcantarillado y que el mantenimiento siga siendo asumido por el Consistorio”.

Y finaliza apuntando que “la Diputación de León consignó en el presupuesto de 2023 la construcción de unos nuevos vestuarios para el uso de las personas usuarias de las instalaciones deportivas, y para lo que se destinarán 200.000 euros, pese a que Cosamai, el centro gestionado por la institución provincial, no los necesita, ya que tiene sus propias instalaciones para los residentes. Esta cuantía se ha trasladado también al presupuesto de 2025 y ya existe un proyecto, cuya licitación solo está pendiente de la firma del nuevo convenio”.