Samanes vuelve a rugir en su Reino

El regreso de Santi Samanes (Berriozar —Navarra—, 1995) al equipo de Llona ha sido la mejor noticia en el recién finalizado mercado de invierno de fichajes. Al final no resultó posible la contratación del extremo sub-23 Hugo González, que prefirió la propuesta del Celta a la del equipo leonés. No es ningún trastorno poque la confianza en el león navarro es total. La recuperación de Samanes es un hecho evidente. Lo ha demostrado en cada una de sus apariciones. Ya en el partido de Copa del Rey frente al Almería el 4 de diciembre volvió a vestir de corto en su Reino, casi un año después de la grave lesión que sufrió con una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, en el partido ante el Celta Fortuna el 9 de diciembre de 2023 en Balaídos.

El de Berriozar jugó los primeros 45 minutos con muy buenas impresiones. Pese a su más que aceptable rendimiento en el choque copero, no gozó de minutos en los dos siguientes compromisos. No intervino ante el Barakaldo ni frente a la Gimnástica Segoviana en sendas derrotas.

La prueba del algodón de su su recuperado estado físico la pasó con nota en un Stadium Gal pesado y en malas condiciones del terreno de juego. Además, en el once titular y con una victoria revitalizadora para los de Llona, con un gol de Manu Justo. Samanes demostró en ese encuentro que ya se encontraba plenamente recuperado y que va a más en cada partido. El club espera que vuelva a ser ese extremo veloz, trabajador y con gol que tanto puede dar a la Cultural en una segunda vuelta del campeonato de Liga del Grupo I de Primera Federación, en la que la única aspiración es la de mantener esa primera posición que ocupa en estos momentos y ha mantendido durante las 22 jornadas disputadas, para que el ascenso directo a Segunda División sea una realidad en el mes de mayo.

El extremo de la Cultural y Deportiva Leonesa Santi Samanes quiere ir paso a paso, partido a partido. Sólo piensa en el próximo rival, la SD Amorebieta, este domingo a partir de las 17.30 horas en el Reino de León. A pesar de que el equipo vasco sea el colista, el futbolista navarro no se fía. «El Amorebieta viene en una de sus mejores dinámicas desde el inicio de temporada, cambiaron de entrenador y yo que he jugado con muchos de los integrantes de su plantilla estoy convencido que nos equivocaríamos si pensamos que no será difícil», señala el jugador de ataque.

Samanes, después de más de un año ausente por la lesión de rodilla, considera que su rendimiento está siendo «de menos a más y contento porque la rodilla cada día responde mejor y las molestias duran menos, aunque sigo en el proceso, cada vez me siento más fresco y rápido», afirma.

A pesar de que de momento no sea aún indiscutible para el entrenador Llona, valora la competencia de la plantilla culturalista, en la que no ve «ningún ego en los compañeros, porque el objetivo es tan grande que está por encima de las individualidades», sostiene el atacante con tono rotundo y gesto serio.

A pesar de la diferencia en el liderato, el exjugador del UD Logroñés cree que la clave para mantener la distancia con sus perseguidores estará en «mantener la misma dinámica a domicilio y mejorar en casa donde hay que hacerse más fuertes», recalca.

El león navarro ya ruge de nuevo en su Reino.