Demasiados partidos perdidos en El Toralín

La Deportiva sumó el viernes su sexta derrota del campeonato, lo que unida al empate de Salamanca, hace que el ritmo de puntuación se ralentice y que los equipos que vienen por detrás se acerquen, además de no acercarse a la primera plaza. Lo peor es que de los seis encuentros perdidos, cuatro se han producido en casa, tres antes equipos vascos y otro frente a un conjunto ourensano. La Real Sociedad B y el Barakaldo CF ganaron 0-1 y el Arenteiro y el Sestao River se impusieron 1-2.

La decepción era patente en los rostros de jugadores, técnicos, dirigentes y aficionados al acabar el partido ante el cuadro barakaldés. La Deportiva no supo jugarle a su rival tras los primeros 20 minutos, tiempo en el que estrelló un balón en la madera: «Faltó pausa y hubo precipitación. Si hubiera entrado el remate de Bustos que se fue al larguero, puede que hubiera sido otra cosa. No tuvimos tranquilidad. Nos fraccionaron mucho y ese tipo de partido les beneficia más a ellos que a nosotros. Nos ganaron la mayoría de los duelos. Hay que aprender de los errores. Nos faltó autoridad e hicimos todo el partido a la misma velocidad. Veníamos en buena dinámica y espero que esto sólo sea un pequeño obstáculo en el camino. Hay que levantarse porque es un momento duro», afirmó Javi Rey.

Con palabras parecidas a las de su entrenador se expresó Thomas Carrique. El francés era la imagen de la decepción: «No supimos ganar el partido. Es una decepción. No supimos tener la calma necesaria en los últimos metros y tranquilidad para girar de un lado para otro y no precipitarnos. Encajamos un gol que nos hizo perder el partido. Entramos bien al partido y en esos momentos teníamos que haber sido capaces de marcar. A partir del gol nos vinimos abajo. En la segunda parte intentamos atacar, pero no fuimos capaces». Javi Rey aclaró que Esquerdo pidió el cambio por una sobrecarga, que Borja Valle fue sustituido tras recibir un golpe en la cabeza, mientras que Borja Fernández acabó con un bocadillo en una pierna. No obstante, espera que todos estén disponibles para el encuentro en Amorebieta del domingo a las 12.00 horas.