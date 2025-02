Si no hay empate este miércoles, la SDP perderá la tercera plaza

Publicado por Francisco Roberto Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El encuentro aplazado de la jornada 21 entre el CD Arenteiro y el Barakaldo CF se disputa mañana a las cinco de la tarde e O Espiñedo. El duelo no se disputó el pasado 26 de enero por una alerta de fenómenos meteorológicos adversos, si bien al final la realidad no fue tal y el duelo se podría haber jugado con normalidad. Además, el cuadro vizcaíno ya había viajado a Ourense. El equipo verde es 6º con 35 puntos y el gualdinegro ocupa la 5ª plaza con 36. Por tanto, el que gane, acabará el miércoles en puesto de play off y el que pierda lo hará fuera de las plazas que dan opción por disputar la segunda fase del campeonato. Si empatan, ambos seguirán como están. Y un empate es la única posibilidad para que la Deportiva, que tiene 37 puntos, no pierda la tercera posición. Porque si hay triunfo de alguno de los contendientes, éste adelantaría a la formación berciana en puntos y le arrebataría esa posición que ahoca ocupa.

Será una buena oportunidad para ver a un próximo rival de Deportiva.