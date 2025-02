Ricky lideró a la 'ÑBA' en su última presencia en el Palacio

León es ciudad de baloncesto. Ese poso por el deporte de la canasta está presente desde hace décadas en una ciudad que el próximo 23 de febrero vestirá sus mejores galas para acoger en el Palacio de Deportes (17.00 horas) a la selección española de baloncesto. En un recinto que ha vivido tantos días de gloria, y en este deporte de la mano de Baloncesto León y también la selección (hasta ahora ha jugado 11 encuentros en la instalación), la fiesta volverá a estar asegurada para que miles de aficionados disfruten de un combinado que aunque llega con algunas bajas importantes y de renombre cuenta con mimbres suficientes para ofrecer un buen baloncesto.

Hace 12 años que la selección, denominada a día de hoy como La Familia y por aquel entonces dado su extraordinario nivel la ÑBA, no pisaba la pista leonesa. En aquella ocasión lo hacía en un partido de preparación de cara precisamente al Europeo de ese año y que tenía como rival a la Macedonia liderada por el base-escolta McCalebb. Ahí estaban los Marc Gasol, Ricky Rubio, Calderón, Sergio Rodríguez, Mumbrú, Llull o Claver cuyo sitio lo ocupan en la actualidad los Parra, López-Arostegui o Izan Almanza. También en el banquillo Orenga ha dejado paso a un Sergio Scariolo que en aquella ocasión acababa su etapa en el Olimpia Milan para fichar por el Baskonia (dos años más tarde pasaría a ejercer como seleccionador español).

León fue aquel día una fiesta a pesar de que aún estaba presente en la afición el luto por la desaparición un año años de Baloncesto León. Un partido que se decantaba para España por 77-55 y que también tenía en la pista protagonismo leonés de la mano de los árbitros Bultó, Martínez y Carpallo.

Doce años no son nada y pueden ser muchos. Pero lo cierto es que el deporte de la canasta a través de la selección nacional volverá a ser protagonista el domingo a las cinco de la tarde. A esa hora el himno nacional volverá a sonar creando un ambiente especial para todos aquellos cuyos corazones laten con cada canasta. Y además con un encuentro oficial en el que España se juega tener un mejor panorama en el Eurobasket de este verano.

Precisamente hace un poco más de tiempo que ese 21 de agosto cuando la ÑBA aterrizaba en suelo leonés para disputar un amistoso, en este caso el 25 de enero de 2003, en un plantel que entrenaba por Moncho López y que se jugaba el primer puesto en un clasificatorio para el Europeo. Su rival era la Grecia de Fotsis que cedía por 94-91. Ese equipo español tenía como director de juego a Navarro secundado por los hermanos Felipe y Alfonso Reyes, Kornegay, Cabezas, Marco o Grimau.

Dos paradas importantes que encabezan la presencia de España en León como anfitriona de un partido oficial. Y que el domingo llegará al número 12.

Ese año (2013) España no pudo levantar el trofeo de campeona de Europa. A pesar de su potencial la denominada ‘ÑBA’ no lograba alcanzar su tercer entorchado continental (en 2015 recuperaría un cetro del que es actual propietaria al menos hasta mediados de septiembre). Pero en León sí lució su nivel en un encuentro que aunque era de carácter amistoso también servía para definir el nivel de cara al Eurobasket. No estaba Pau Gasol, pero sí otros grandes del baloncesto español que han sido protagonistas de la época más exitosa del deporte de la canasta nacional (y también el más extenso en cuanto a trofeos). Ricky Rubio, que no hace poco vestía la camiseta de la selección, era uno de los pilares de un plantel que contaba con pilares de la talla de Marc Gasol, Llull, Calderón, Alex Mumbrú, Claver, San Emeterio, Sergio Rodríguez, Germán Gabriel, Pablo Aguilar y Xavi Rey.